Klobása aj latinské citáty. Ako hrad zahmlieva, čo je so Zemanom

Prezident by mal o mesiac zohrať kľúčovú úlohu, lekári v to neveria.

19. okt 2021 o 14:30 Matúš Krčmárik

Článok pokračuje pod video reklamou

PRAHA, BRATISLAVA. Mala mens, malus animus.

Niekto by možno od hovorcu českého prezidenta v čase, keď krajina vstupuje na ústavne neprebádané územia, očakával zásadné vyjadrenie. Namiesto toho si na twitteri od neho prečítal latinský citát. Zlá myseľ, zlý duch.

Takto reagoval Jiří Ovčáček na pondelňajšiu tlačovú konferenciu šéfa Senátu Miloša Vystrčila, ktorý požiadal lekárov v Ústrednej vojenskej nemocnici o informáciu, ako na tom je prezident Miloš Zeman a či je schopný vykonávať svoju funkciu.

Prezident nie je zo zdravotných dôvodov schopný vykonávať žiadne pracovné povinnosti, dlhodobá prognóza jeho stavu je krajne neistá a tým aj možnosť návratu k prezidentskej práci v nasledujúcich týždňoch, znela ich odpoveď.

Zbavenie právomocí

V Senáte sa preto v utorok začal proces spustenia ústavného článku 66, ktorým by prezidenta dočasne zbavili právomocí. A to sú tie zlé úmysly, ktoré za tým vidí Ovčáček. V okolí prezidenta nie je jediný, kto to takto vidí a komunikuje.

„Toľko pokrytectva, ktoré predvádza predseda a niektorí členovia Senátu, som v živote nezažil,“ povedal na pondelňajšej tlačovej konferencii šéf prezidentskej kancelárie Vratislav Mynář.