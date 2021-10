Trump sa odvoláva na prezidentskú mlčanlivosť v súvislosti s útokom na Kongres

Predvolanie Trumpa by spustilo cirkus, tvrdí republikán z Kongresu.

18. okt 2021 o 7:32 TASR

NEW YORK. Predvolanie amerického exprezidenta Donalda Trumpa na výpoveď pred kongresmanmi by vytvorilo "cirkus" – to však neznamená, že k tomu nedôjde.

Uviedol to v nedeľu republikánsky člen osobitného výboru Snemovne reprezentantov vyšetrujúceho januárový útok na sídlo Kongresu. Informovali o tom noviny New York Daily News a agentúra DPA.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Ak zrazu predvoláme bývalého prezidenta, vieme, že z toho bude určitý cirkus, takže to nie je niečo, čo by sme chceli urobiť," povedal kongresman Adam Kinzinger.

"Ak má však informácie, ktoré potrebujeme, tak to určite urobíme," reagoval v televízii CNN na otázku, či môže byť vyšetrovanie výboru dôsledné bez predvolania Trumpa.

Trump sa odvoláva na prezidentskú mlčanlivosť

Výbor skúmajúci krvavý útok na Kapitol zo 6. januára, pri ktorom stúpenci Trumpa vtrhli do Kongresu, keď jeho členovia zasadali s cieľom definitívne potvrdiť výsledky prezidentských volieb z novembra 2020, dosiaľ vydal dve série predvolaní na svedecké výpovede.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Trump bude vypovedať o zásahu svojej ochranky proti demonštrantom Čítajte

Zameral sa na plánovačov zhromaždenia, ktoré prerástlo do útoku na Kongres, a niekdajších spolupracovníkov Trumpa a predstaviteľov jeho vlády.

Trump sa odvoláva na prezidentskú výsadu mlčanlivosti, aby zabránil členom výboru získať niektoré informácie, napísali Daily News.

Bývalý stratég Bieleho domu Steve Bannon uviedol práve takúto imunitu ako dôvod, prečo sa odmietol pred výbor dostaviť.

Prezident Joe Biden uviedol, že dúfa, že výbor "pôjde po" ľuďoch, ktorí sa nepodrobia predvolaniam pred Kongres, a vyvodí voči nim "trestnoprávnu zodpovednosť".

Preskúmanie zodpovednosti Trumpa za nepokoje

Snemovňa reprezentantov Kongresu Spojených štátov začiatkom júla schválila vytvorenie osobitného výboru na vyšetrovanie útoku na budovu Kapitolu vo Washingtone.

Cieľom je preskúmať úlohu exprezidenta Trumpa na nepokojoch, účasť pravicových skupín a možné zlyhania v oblasti bezpečnostných opatrení, ktoré stovkám ľudí umožnili vniknúť do priestorov Kapitolu a ohrozovať zákonodarcov oboch komôr Kongresu. V súvislosti s nepokojmi v Kapitole zadržali takmer 600 ľudí.