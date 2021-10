Väčšina Čechov je proti tomu, aby Babiš kandidoval na prezidenta

Najviac sa proti možnej kandidatúre vyslovili mladí voliči do 28 rokov.

17. okt 2021 o 8:02 TASR

PRAHA. Český premiér Andrej Babiš (ANO) by podľa dvoch tretín ľudí nemal kandidovať za prezidenta republiky. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median pre Radiožurnál.

Najviac sa proti možnej kandidatúre vyslovili mladí voliči do 28 rokov, vysokoškolsky vzdelaní a obyvatelia veľkých miest.

Naopak, prípadnú kandidatúru súčasného ministerského predsedu schvaľuje asi štvrtina ľudí, priblížil v nedeľu spravodajský server iROZHLAS.cz.

Babiša by v kandidatúre podporili voliči hnutia ANO. "Je tam tiež podpora medzi ľuďmi so základným vzdelaním a medzi ľuďmi neaktívnymi," uviedol riaditeľ spoločnosti Median Přemysl Čech.

Proti kandidatúre šéfa hnutia ANO sú najmä mladí voliči vo veku 18–29 rokov. V kandidatúre by ho nepodporila ani väčšina voličov koalícií SPOLU a Pirátov s hnutím STAN. Súčasného predsedu vlády by tiež podľa prieskumu nepodporilo zhruba 80 percent študentov, sumarizuje Radiožurnál.

Babiš kandidatúru v minulosti nevyvrátil ani nepotvrdil. Po nedávnych parlamentných voľbách však pripustil, že hnutie ANO kandidáta na prezidenta postaví. "Budúci rok budú komunálne voľby, budú voľby prezidenta, všade tam bude hnutie participovať," povedal po zrátaní väčšiny hlasov.

Median ešte predtým, v inom prieskume, skúmal, koho by si ľudia ako hlavu štátu dokázali predstaviť. Najväčšiu podporu by mal generál Petr Pavel, zhruba 13 percent violičov. Babiš tam skončil na druhom mieste. Sedem percent by podporilo Jiřího Drahoša, Pavla Fischera alebo Václava Klausa staršieho.

Riadne prezidentské voľby sú v Česku naplánované na jar 2023. Vtedy vyprší päťročný mandát súčasnému prezidentovi republiky Milošovi Zemanovi, vysvetľuje iROZHLAS.cz.