Sme na tenkom ľade. Koalícia je podľa rakúskeho kancelára krehká

Schallenberg plánuje ostať kancelárom až do ďalších volieb.

16. okt 2021 o 16:32 TASR

VIEDEŇ. Nový rakúsky kancelár Alexander Schallenberg vyhlásil, že v tejto funkcii chce zostať až do ďalších parlamentných volieb naplánovaných na rok 2024. Informovali o tom v sobotu rakúske médiá.

Schallenberg odmietol špekulácie, že by sa so svojím predchodcom Sebastianom Kurzom, ktorý odstúpil pred týždňom pre podozrenia z korupcie, dohodol na tom, že po ukončení vyšetrovania mu opätovne prenechá post kancelára.

"Budem zastávať tento úrad do budúcich volieb do Národnej rady," povedal pre noviny Wiener Zeitung. Zároveň ale pripustil, že hlavným kandidátom ÖVP vo voľbách bude podľa jeho názoru Kurz. "Predpokladám to," uviedol v tejto súvislosti. "Do úradu kancelára som prišiel v núdzovej situácii. Mojím cieľom je priniesť späť stabilitu," dodal.

V uplynulých dňoch si Kurz vyslúžil kritiku za to, že hoci z postu kancelára odstúpil, môže naďalej kontrolovať politiku z iných svojich funkcií, ktoré vykonáva.

Okrem šéfa strany sa uplynulý týždeň totiž stal i predsedom poslaneckého klubu a bol vymenovaný za poslanca Národnej rady. Kurza a deväť ďalších osôb a tri združenia vyšetruje protikorupčná prokuratúra (WKStA).

Ako napísala agentúra Reuters, bývalý šéf diplomacie Schallenberg poskytol cez víkend rozhovor pre 13 rôznych médií, pričom zdôraznil, že chce obnoviť naštrbenú dôveru medzi vládnucou koalíciou Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a Zelených. Tá sa podľa jeho slov pohybuje na "tenkom ľade", ale naďalej je schopná spolupracovať.

"Z dlhodobého hľadiska bude spolupráca (v koalícii) fungovať len vtedy, ak obnovíme základnú dôveru," povedal Schallenberg pre denníky Der Standard a Kleine Zeitung.

"Je nutné rátať s tým, že nie všetko pôjde hladko, že sa budú ozývať aj iné hlasy," konštatoval. "Ak sa však hlavní hráči zhodnú, môže to fungovať. Máme rozsiahly vládny program. Všetci sme na tenkom ľade. To musí byť jasné nám všetkým," uviedol.

Schallenberg, ktorého na post kancelára vymenoval prezident Alexander Van der Bellen v pondelok, pre noviny Salzburger Nachrichten uviedol, že navrhol súkromné ​​stretnutie celej vlády, kde by "pôsobil ako mediátor" s cieľom upokojiť aktuálnu politickú situáciu. Zahojenie "rán" medzi oboma vládnymi stranami a obnova vzájomnej dôvery sa nedosiahnu zo dňa na deň, povedal pre Kronen Zeitung.