Zavraždený britský poslanec veril v brexit, v monarchiu aj v zákaz interrupcií

Kto bol zavraždený David Amess?

15. okt 2021 o 18:00 Matúš Krčmárik

Amess so svojimi mopslíkmi Lily a Boat v roku 2013. (Zdroj: SITA/AP)

LONDÝN, BRATISLAVA. Do Anglicka sa z Československa dostala nová droga. Spôsobila aj to, že jeden chlapec si po jej užití "vyplakal" všetky tekutiny z tela.

"Je to veľká žltá guľka smrti priamo do hlavy chudáka užívateľa," hovoril pred kamerou v roku 1997 poslanec britského parlamentu David Amess. Neskôr sa o to zaujímal aj v parlamente.

Až potom sa dozvedel, že droga v skutočnosti neexistuje a rovnako v tom čase neexistovalo už ani Československo. On sám sa stal obeťou tvorcov satirickej relácie Brass Eye.

Napriek tomu, že bol jedným z najdlhšie slúžiacich poslancov parlamentu, práve túto historku nesúvisiacu s jeho hlavnými politickými témami mu v kampani pripomínali aj po viac ako dvadsiatich rokoch, na čo sa neraz posťažoval.

Ošetrovali ho neúspešne