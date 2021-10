Antisemitizmus v Únii nemá miesto, odkázal Brusel po spornom tvíte slovinského premiéra

Nie je len hrozbou pre židovské komunity, ale aj pre otvorenú spoločnosť.

15. okt 2021 o 16:22 TASR

BRUSEL. Európska únia v piatok opätovne zdôraznila, že antisemitizmus "nemá miesto" v bloku 27 štátov. Vyhlásenie prišlo po tom, čo slovinský premiér Janez Janša na sociálnej sieti napísal príspevok, ktorý niekoľko európskych poslancov označilo za antisemitský, informuje agentúra AP.

Janša, ktorého krajina v súčasnosti zastáva rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, obvinil viacero členov Európskeho parlamentu (EP), že sú "bábkami" finančníka Georgea Sorosa. Soros, Američan s maďarskými koreňmi, je židovského pôvodu a niekoľko desaťročí je terčom antisemitských útokov a konšpiračných teórií, konštatuje AP.

Slovinský premiér svoj komentár zverejnil na sociálnej sieti Twitter počas návštevy delegácie EP v Slovinsku, ktorá sa zaoberala slobodou tlače a právnym poriadkom v krajine.

"Sociálne médiá by mali byť priestorom pre konštruktívnu debatu plnú rešpektu," uviedol hovorca Európskej komisie (EK) pre právny štát Christian Wigand. "Nemali by byť miestom pre osobné útoky, útoky proti jednotlivcom – či už súkromným alebo verejným osobnostiam –, tak ako to bolo v tvíte, ktorý ste spomenuli," dodal.

Wigand ďalej podotkol, že antisemitizmus "nie je len hrozbou pre židovské komunity, ale aj pre otvorenú a rozmanitú spoločnosť".

Janša sa dostal na Twitteri do sporu aj s holandským premiérom Markom Ruttem, ktorý tvít slovinského premiéra označil za "nevkusný" a odsúdil ho v "najväčšej možnej miere", cituje AP. Rutte dodal, že správu sprostredkoval aj slovinskému veľvyslancovi v Haagu.

Janša Ruttemu odpovedal, nech "nestráca čas s veľvyslancami a slobodou tlače v médiách" a namiesto toho chráni svojich "novinárov pred zabíjaním na uliciach". Podľa AP išlo o zjavnú narážku na vraždu holandského investigatívneho reportéra Petra R. de Vriesa v Amsterdame.

Európska únia medzitým opakovane vyjadrila znepokojenie v súvislosti so slobodou tlače v Slovinsku. Janša je dlhší čas pod drobnohľadom pre priškrtenie financovania jedinej tlačovej agentúry v krajine, píše AP. Riaditeľ agentúry STA Bojan Veselinovič nedávno odstúpil z funkcie v súvislosti s novou zmluvou o verejnej službe, ktorá by určovala, akým spôsobom bude agentúra financovaná. Vládu obvinil z pokusu "podriadiť si agentúru" pozastavením financovania.

Janša, nacionalistický politik s úzkymi väzbami na maďarského premiéra Viktora Orbána, nástojí na tom, že mnoho slovinských médií je voči nemu zaujatých, pripomína AP. V júli tohto roka však uviedol, že otázka financovania sa vyrieši na jeseň.