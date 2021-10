Žiadne očkovanie, žiadna práca. Taliansko zavádza najprísnejšie opatrenia

Talianskym firmám môžu chýbať zamestnanci, vláda svoj postoj nemení.

15. okt 2021 o 16:57 Matúš Krčmárik

Cestou do práce Taliani ukazujú svoje preukazy. (Zdroj: SITA/AP)

RÍM, BRATISLAVA. Parlament je obkľúčený, písala svojim priaznivcom na sociálnej sieti Telegram v sobotu talianska neofašistická skupina Forza Nuova.

Jej členovia si mysleli, že čoskoro sa dostanú dnu a začínali sa cítiť ako demonštranti, ktorí začiatkom roka napadli americký Kongres. Preháňali. Parlament bol v tom čase dobre strážený, a tak boli od dosiahnutia svojho cieľa ďaleko.

Nakoniec sa dostali len do sídla odborov. "Chceli sa dostať do inštitúcií," povedal sudca po tom, ako podpísal zadržanie šiestich ľudí, ktorí v sobotu vyšli do rímskych ulíc. Protestovali proti niečomu, čo nazývali "zdravotníckou diktatúrou".

Chceli vyvolať dojem, že Taliani sa nedajú podrobiť takzvaným GreenPassom. V skutočnosti však veľmi neuspeli, premiér Mario Draghi od pôvodného plánu napriek varovaniam odborárov, že to môže spôsobiť nedostatok pracovníkov, neustúpil.

Testy za vlastné

Od piatka tak v krajine platí, že do práce môžu chodiť len zamestnanci, ktorí sú zaočkovaní, čerstvo otestovaní alebo nedávno prekonali Covid-19.