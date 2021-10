Šéf nemeckej diplomacie viní za migračnú krízu v Bielorusku aj letecké spoločnosti

Každý deň stovky zúfalých ľudí prichádzajú na letisko v Minsku, povedal Heiko Maas.

15. okt 2021 o 10:52 SITA

BERLÍN. Aerolínie prevážajúce potenciálnych migrantov smerujúcich do Európskej únie (EÚ) do Bieloruska by sa podľa nemeckého ministra zahraničia mali sami seba spýtať, či chcú byť súčasťou prevádzačskej skupiny vedenej bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom.

Heiko Maas sa tak vyjadril pre denník Bild. Nemecko zaznamenalo značný nárast príchodov migrantov prichádzajúcich z Bieloruska cez susedné Poľsko.

„Každý deň stovky zúfalých ľudí prichádzajú na letisko v Minsku. Lukašenko ich láka na falošné sľuby, aby ich poslal na nebezpečnú a nelegálnu cestu do EÚ. Letecké spoločnosti, ktoré vozia týchto ľudí zo seba robia pomocníkov vládcov v Minsku,“ citoval vo štvrtok Bild šéfa nemeckej diplomacie.

Maas nemenoval konkrétne spoločnosti, no povedal, že by sa mali zamyslieť okrem iného aj nad tým, aké dôsledky to môže mať pre nich.

Záležitosťou sa podľa neho budú v pondelok zaoberať ministri zahraničia členských štátov EÚ na svojom stretnutí.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová patrí k európskym lídrom, ktorí vinia bieloruskú vládu zo sprostredkovania migrácie do EÚ ako istej formy hybridnej vojny v odvete za sankcie od EÚ.

Tisícky migrantov nalákaných do Bieloruska na turistické víza v krajine povzbudili k odchodu do Poľska, Litvy a v istej miere aj do Lotyšska, ktoré sa nachádzajú na východnej hranici EÚ.