V Afrike odhaľujú len jeden zo siedmich prípadov nákazy

Znamená to, že koronavírus na kontinente nakazil pravdepodobne 59 miliónov ľudí.

14. okt 2021 o 18:36 SITA

OUAGADOUGOU. V Afrike odhaľujú len jeden zo siedmich prípadov ochorenia COVID-19. Znamená to, že koronavírus na kontinente nakazil pravdepodobne 59 miliónov ľudí. Vyplýva to z novej štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

„Pri obmedzenom testovaní stále nemáme jasný obraz v príliš veľkom počte komunít v Afrike," uviedla vo štvrtok na tlačovej konferencii Matshidiso Moetiová, regionálna riaditeľka WHO pre Afriku.

S cieľom presnejšie zistiť počet infekcií a lepšie brzdiť ich šírenie OSN plánuje zvýšiť rýchle testovanie v ôsmich afrických krajinách. Zámerom organizácie je na budúci rok otestovať 7 miliónov obyvateľov Afriky.

Od vypuknutia pandémie v Afrike podľa údajov afrického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb potvrdili viac ako 8 miliónov prípadov nákazy a 214-tisíc úmrtí na ochorenie COVID-19.