EMA začala predbežné hodnotenie protilátkového lieku

Evusheld od spoločnosti AstraZeneca kombinuje dve monoklonálne protilátky tixagevimab a cilgavimab.

14. okt 2021 o 17:02 SITA

LONDÝN. Európska lieková agentúra (EMA) začala priebežné hodnotenie protilátkového lieku zameraného na prevenciu ochorenia COVID-19. Vo štvrtok informovala, že preskúmava predbežné laboratórne dáta a údaje z klinických testov lieku Evusheld od spoločnosti AstraZeneca.

Evusheld kombinuje dve monoklonálne protilátky tixagevimab a cilgavimab. Tieto protilátky sa viažu na rôzne časti spike proteínu koronavírusu, ktorý spôsobuje COVID-19, a mali by zabrániť vírusu v infikovaní buniek v tele.

Minulý týždeň AstraZeneca požiadala americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) o udelenie povolenia na núdzové použitie. Ak by sa tak stalo, bolo by to prvé liečivo schválené na prevenciu COVID-19. Podľa agentúry AP by bolo pravdepodobne obmedzené na ľudí so slabými imunitnými systémami, ktorí nemajú dostatočnú ochranu len z očkovania.

Výskum v konečnom štádiu ukázal, že kombinácia protilátok od AstraZeneca znížila riziko vzniku symptómov COVID-19 o 77 percent u ľudí, ktorí mali oslabený imunitný systém v dôsledku rakoviny, lupusu a iných ochorení.