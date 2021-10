Mali sme pravdu, dohoda o brexite nefunguje, hovorí britská vláda

Za Úniu rokuje komisár Šefčovič.

13. okt 2021 o 15:30 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Britský premiér Boris Johnson sa síce vyhrážal, že takto napísanú dohodu nepodpíše a radšej s krajinou odíde z Európskej únie bez nej, no nakoniec na takzvaný severoírsky protokol prikývol. Bolo to síce pred dvoma rokmi, no zdĺhavé rokovania sa tým ani zďaleka neskončili.

Británia Úniu opustila začiatkom minulého roka a do decembra pokračovali rokovania o budúcich obchodných vzťahoch. Vďaka dohode zo Štedrého dňa sa aj tie napokon skončili úspechom.

Ani to však nebol celkom koniec. Obchodná dohoda sa v tomto roku postupne zavádza do praxe a Londýn sa už vyhráža, že od časti dohody, ktorá zaručuje otvorenú hranicu s Írskom tým, že Severné Írsko ostáva súčasťou spoločného európskeho trhu, ustúpi.

Mali sme pravdu

Briti hovoria, že vždy pochybovali o funkčnosti protokolu. „Dúfali sme, že sme sa pri podpise protokolu mýlili a ten bude fungovať,“ povedal podľa denníka New York Times David Frost, ktorý o brexite vyjednáva za britskú vládu. „Ukázalo sa však, že sme mali pravdu.“