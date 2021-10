Cirkev Nemecku čelí kritike za pochovanie neonacistu do hrobu židovského vedca

Na mieste sa stále nachádza náhrobok s Friedlaenderovým menom.

13. okt 2021 o 10:20 TASR

POSTUPIM. Predstavitelia evanjelickej cirkvi v Nemecku sa ospravedlnili za to, že do niekdajšieho hrobu protestantského vedca židovského pôvodu Maxa Friedlaendera neďaleko Berlína povolili pochovať popierača holokaustu a neonacistu Henryho Hafenmayera.

Článok pokračuje pod video reklamou

Informovala o tom v stredu agentúra DPA.

"Pochovanie popierača holokaustu do hrobu Maxa Friedlaendera je hroznou chybou a šokujúcou udalosťou z pohľadu našich dejín," uviedol biskup berlínskej evanjelickej cirkvi Christian Stäblein.

Dodal, že "musíme okamžite zistiť, či a ako to môžeme napraviť".

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Predsudkov voči Židom pribúda smerom na východ a juh Európy Čítajte

Konečný výber označili za chybu

Pravicového extrémistu Hafenmayera pochovali na cintoríne v obci Stahnsdorf juhozápadne od nemeckej metropoly v hrobe, kde boli pôvodne uložené pozostatky muzikológa Friedlaendera, ktorý zomrel v roku 1934.

Hoci boli jeho pozostatky v roku 1980 premiestnené na iný cintorín, na mieste sa stále nachádza náhrobok s jeho menom.

Manažment miestneho cintorína pôvodnú žiadosť o pochovanie Hafenmayera v inej časti cintorína zamietol, pretože v okolí bolo viacero židovských hrobov.

Tamojší predstavitelia cirkvi však žiadosti neskôr vyhoveli s tým, že "každý človek má právo na miesto posledného odpočinku". Konečný výber hrobového miesta však označili za chybu a "zlyhanie našej cirkvi".

Friedlaendera evidovali ako protestanta

Na uvedenom cintoríne je podľa týždenníka Jüdische Allgemeine možný sponzoring historických hrobov, s ktorým je spojené i právo v týchto hroboch pochovávať, čo by mohlo vysvetliť, ako mohlo k takejto udalosti vôbec dôjsť.

Stanica BBC zase vysvetlila okolnosti Hafenmeyerovho tým, že Friedlaendera na cintoríne evidovali ako príslušníka protestantskej cirkvi, a nie ako žida.

Berlínsky komisár pre boj proti antisemitizmu Samuel Salzborn podal sťažnosť na neznáme osoby pre podozrenia z narušovania pokoja zosnulého.

"Pravicoví extrémisti si úmyselne zvolili židovský hrob, aby tak narušili pokoj zosnulého," kritizoval.

Rozhorčene reagovala i Ústredná rada židov v Nemecku (ZdJ).

Vláda spolkovej krajiny Brandenbursko, kde sa daný cintorín nachádza, tento incident takisto odsúdila. Brandenburský minister vnútra Michael Stübgen povedal, že ide o "fatálnu chybu" a absolútnu netaktnosť.

Za "veľmi nešťastný omyl" označil celú udalosť i splnomocnenec spolkovej vlády pre boj proti antisemitizmu Felix Klein.

"Hovoril som so zainteresovanými osobami, ktoré sú za to zodpovedné a dostal som záruky, že tento prípad podrobia dôkladnému internému vyšetrovaniu a do budúcnosti vytvoria mechanizmy, aby sa niečo také už nezopakovalo," povedal.