Hladina morí bude stúpať aj keby sa globálne otepľovanie zastavilo

Zhruba päť percent populácie žije na pevnine, ktorú v nasledujúcich desaťročiach zaplaví voda.

12. okt 2021 o 17:32 TASR

PARÍŽ. Aj keď sa ľudstvu podarí zastaviť globálne otepľovanie na úrovni jeden a pol stupňa Celzia, hladina oceánov a morí bude stúpať ešte niekoľko storočí.

Vyplýva to z novej štúdie, na ktorej sa podieľali odborníci z Princetonskej univerzity a Postupimského inštitútu pre výskum klimatických vplyvov. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.

"Zhruba päť percent svetovej populácie dnes žije na pevnine, ktorú v nasledujúcich rokoch či desaťročiach zaplaví voda. Ide o dôsledok produkcie oxidu uhličitého, ktorý do atmosféry vypustila ľudská činnosť," hovorí vedúci autor štúdie Ben Strauss.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stúpajúca hladina najviac zasiahne Áziu

Pre takmer pol miliardu obyvateľov planéty sa môžu stať novým domovom mestá pripomínajúce močiare.

Ak sa globálna teplota podľa neho zvýši len o pol stupňa, scenár "močiarnych miest" stále hrozí 200 miliónom ľuďom.

Z oboch scenárov je zrejmé, že stúpanie hladín oceánov a morí najviac zasiahne Áziu. V pomyselnej zóne ohrozenia leží deväť obrovských metropolitných oblastí.

Vedci konkrétne spomínajú krajiny ako Vietnam, Čína, India a Indonézia. Týmto štátom hrozí "rozsiahla devastácia" spôsobená klimatickými zmenami.

V závislosti od emisií

Väčšina prognóz hovorí o tom, že hladina oceánov a morí stúpne o pol metra až jeden meter. Podľa vedcov to bude závisieť od toho, ako rýchlo sa znížia (alebo zvýšia) emisie.

Podľa vedcov však hladina rozsiahlych vodných plôch bude stúpať aj po roku 2100 – bez ohľadu na to, ako rýchlo sa budú znižovať emisie skleníkových plynov.

Vedci napriek ponurým zisteniam stále dodávajú, že je potrebné znížiť emisie CO2.

"Sme na tom zle, ale nikdy nie je neskoro na to, aby sme sa zlepšili. Rozdiel, ktorý môžeme dosiahnuť, je obrovský. Je takmer isté, že moria budú vo svete teplejšom o 1,5 stupňa Celzia stúpať pomalšie ako vo svete, ktorý bude teplejší o 2 stupne Celzia," myslí si Strauss.

Blíži sa konferencia OSN o klimatických zmenách

Národné prísľuby znižovania emisií podľa parížskej klimatickej dohody z roku 2015 by v prípade ich dodržania stále ohriali Zem do roku 2100 o 2,7 stupňa Celzia. Ak by úsilie o zníženie produkcie skleníkových plynoch ochablo, celková globálna teplota by sa mohla zvýšiť až o 4 stupne Celzia.

Globálne otepľovanie bude ústrednou témou konferencie OSN o klimatických zmenách COP26, ktorá sa bude konať v škótskom Glasgowe od 31. októbra do 12. novembra.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok vyzvala všetky krajiny, aby na klimatickej konferencii COP26 podnikli rozhodné kroky v záujme obmedzenia globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia.