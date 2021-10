Vedci vyzývajú na rýchly prechod na obnoviteľné zdroje energie na Blízkom východe

Snažiť by sa mali i mimoeurópske veľmoci ako USA a Čína.

12. okt 2021 o 13:58 SITA

NIKÓZIA. Európska únia sa dlhodobo usiluje o väčšie kroky smerom ku klimatickej neutralite. Mnohí experti však upozorňujú, že snažiť by sa mali i mimoeurópske veľmoci ako USA a Čína či niekoľko ďalších regiónov s pomerne vysokou produkciou emisií skleníkových plynov.

Ako uviedol George Zittis z cyperského Inštitútu pre výskum klímy a atmosféry, iba štáty v oblasti východného Stredomoria a Blízkeho východu vypúšťajú takmer toľko skleníkových plynov ako celá Európska únia.

„Musíme úplne dekarbonizovať, dokonca ísť do mínusu,“ povedal Zittis pred tohtotýždňovou medzinárodnou konferenciou, ktorá sa zameriava na východné Stredomorie a Blízky východ, a na ktorej sa zúčastnia poprední vedci, diplomati a politici z Egypta, Izraela, Jordánska, Iraku či Grécka.

Podľa Zittisa by vlády v regióne mali urýchliť prechod na obnoviteľné zdroje energie, pretože zrýchlený nárast teploty v kombinácii so znížením množstva zrážok by mohol znamenať početnejšie vlny horúčav.

Tie by zasa zvýšili náklady na energiu pre odsoľovacie zariadenia produkujúce skleníkové plyny a klimatizačné jednotky náročné na elektrickú energiu.

Horúčavy by tiež spôsobili menej vlhkosti v pôde. Nedostatok vody a nárast teplôt by podľa Zittisa mohol spustiť masovú migráciu z krajín na Blízkom východe.

Experti taktiež naliehavo vyzývajú zákonodarcov, aby zaistili, že nové domy, budovy a motory áut budú čo najúčinnejšie z hľadiska energetickej hospodárnosti.