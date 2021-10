Prezident Zeman leží na ARO, plánovaná schôdzka s Babišom nebude

Rokovania o vláde

Hospitalizácia českého prezidenta Miloša Zemana neznamená, že nemôžu prebiehať politické rokovania o tom, ako bude vyzerať nová vláda ČR. V súvislosti so zostavovaním nového kabinetu to v pondelok rozhovore pre TASR uviedol Lubomír Kopeček z katedry politológie na Masarykovej univerzite v Brne. Pripomenul sobotňajšie memorandum dvoch opozičných volebných koalícií, ktoré sa zaviazali, že nebudú rokovať s inými stranami. "Poverenie niekoho (zostavením vlády) je v českých pomeroch zvyk. Nie je to zakotvené v ústave a nie vždy sa to v minulosti použilo," zdôraznil s tým, že takýto postup nie je nevyhnutný. Prezident bude podľa jeho slov potrebný až pri samotnom vymenovaní nového predsedu vlády, čo bude trvať dlhší čas. Môže to totiž prebehnúť až po ustanovujúcej schôdzi Poslaneckej snemovne, ktorá – ak ju nezvolá prezident, čo je v tejto chvíli neisté – sa zíde v 30. deň po voľbách, čiže začiatkom novembra. Politológ dodal, že ak by snemovňa a Senát vyhlásili prezidenta za neschopného vykonávať svoj úrad, právomoc vymenovania premiéra a ďalších členov vlády prejde na predsedu Poslaneckej snemovne.