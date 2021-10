Le Penovej tábor vyzýva nacionalistu Zemmoura, aby netrieštil krajnú pravicu

Zemmour je v prieskumoch v tesnom závese za Le Penovou.

11. okt 2021 o 14:40 TASR

PARÍŽ. Francúzske krajine pravicové Národné združenie vyzvalo v pondelok potenciálneho kandidáta prezidentských volieb Érica Zemmoura, aby "netrieštil sily" krajnej pravice v boji proti súčasnému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. Informoval o tom v pondelok denník Le Monde.

Radikálne názory

Novinár, spisovateľ a pravicový ultranacionalista Zemmour je považovaný za Macronovho vyzývateľa v prezidentských voľbách, pričom podľa niektorých prieskumov by v prvom kole volieb mohol získať viac hlasov ako Le Penová.

Zemmour sa preslávil knihami, v ktorých kritizuje migráciu moslimov do Európy, radikálnymi komentármi pre denník Le Figaro i tým, že bol podmienečne odsúdený za šírenie náboženskej nenávisti.

Paradoxom je, že on sám je potomkom migrantov: jeho rodina má alžírsko-židovské korene a prišla do Európy z Alžírska. Éric Zemmour kritizuje aj hnutie za práva komunity LGBT+ a najnovšie sa prezentoval názorom, že deti vo Francúzsku by mali mať francúzske mená.

V reakcii na vývoj preferencií potenciálnych prezidentských kandidátov poslanec Národného združenia Sébastien Chenu v pondelok pre web France Info pripomenul, že jediným súperom národných síl "je Emmanuel Macron, hrobár národných záujmov. V národnom tábore nemáme protivníka".

Nesmieme sa rozdeľovať

Zdôraznil, že sily pronárodného tábora "nesmieme rozdeľovať". "Útoky si musíme vyhradiť pre Macrona. Boje medzi nami nedávajú zmysel," varoval hovorca Národného združenia, pričom vyhlásil, že pravou osobou pre "túto prácu" je Marine Le Penová.

Upozornil tiež, že na rozdiel od Zemmoura Le Penová "stanovila (problémom krajiny) správnu diagnózu a má (pripravenú) sériu reforiem, ktoré sú právne bezprostredne uplatniteľné". Varovanie pred trieštením národných síl Zemmourovi adresoval aj Louis Aliot, primátor mesta Perpignan za RN.

V Zemmourovi síce Aliot tiež vidí "novinku v politickom systéme", ale ľutuje, že "rozdeľuje pronárodnú rodinu". Dodal, že Zemmour a Le Penovej tábor majú "spoločný základ" a prinajmenšom na strane Le Penovej je vôľa zjednotiť sa - prvý krok k zjednoteniu by však mal urobiť Zemmour.

Aliot je súčasne presvedčený, že prieskumy verejnej mienky sa v najbližších týždňoch "obrátia".

Le Penová v nedeľu v rozhovore pre BFM hovorila o rozdieloch medzi ňou a Zemmourom v ekonomickej a sociálnej oblasti, pričom zastáva názor, že Zemmour sa "stavia do pomerne liberálnych a skôr klasických konzervatívnych pozícií", ktoré sú v rozpore s jej vlastnými.

Táto mediálna ofenzíva Národné združenie proti Zemmourovi sa odohráva v čase, keď z výsledkov prieskumov verejnej mienky vyplýva, že Zemmour je v tesnom závese za Le Penovou.

V prieskume agentúry Harris Interactive Le Penová so Zemmourom dokonca prehrala súboj o druhé miesto v prvom kole prezidentských volieb: keby sa voľby konali minulý týždeň, Zemmoura by volilo 17-18 percent voličov a Le Penovej by svoj hlas dalo 15 až 16 percent opýtaných. Macron mal v tomto prieskume podporu 24 až 27 percent opýtaných. Prezidentské voľby sa vo Francúzsku uskutočnia v máji budúceho roku.