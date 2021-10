Vo vláde budú najslabší, v opozícii ich Babiš s Okamurom prekričia. Aká je budúcnosť Pirátov?

Pirátom sa, paradoxne, vypomstilo, že obsadenie na kandidátkach bolo dva ku jednej v ich prospech.

11. okt 2021 o 17:08 Nina Sobotovičová

PRAHA. Ešte na jar sa o ňom hovorilo ako o možnom nástupcovi Andreja Babiša. Líder českej pirátskej strany Ivan Bartoš podľa vlastných slov nemal mocenské ambície, no debatám o možnej premiérskej funkcii sa nebránil.

Dnes je Bartoš jedným z hlavných porazených volieb a hoci sa s jeho Pirátmi vo vláde počíta, mali by v nej najslabší hlas. „Ak by sa, naopak, rozhodli stiahnuť do opozície, Andrej Babiš aj Tomio Okamura ich tam prekričia,“ hodnotí pre SME politológ Jakub Charvát.

Dosluhujúce vládne hnutie ANO aj protiislamská SPD Tomia Okamuru s najväčšou pravdepodobnosťou skončia v opozícii, dohromady totiž získali iba 92 poslancov v dvestočlennej snemovni.