Merck požiadal regulačné orgány v USA o schválenie pilulky proti covidu

Pilulka o polovicu znížila počet hospitalizácií a úmrtí u ľudí.

11. okt 2021 o 13:00 SITA

WASHINGTON. Americká farmaceutická spoločnosť Merck v pondelok požiadala tamojšie regulačné orgány o schválenie pilulky proti ochoreniu Covid-19.

V prípade, že ju americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) schváli, bude to vôbec prvá pilulka na liečbu ochorenia Covid-19, čo môže potenciálne predstavovať významný pokrok v boji proti pandémii koronavírusu.

Pilulka, ktorú by si pacienti mohli vziať doma, keď sa u nich začnú objavovať prvé príznaky Covid-19, by mohla odbremeniť nemocnice po celom svete a pomôcť obmedziť ohniská nákazy v chudobnejších krajinách so slabým systémom zdravotnej starostlivosti.

Spoločnosť Merck a jej partner Ridgeback Biotherapeutics uviedli, že požiadali FDA o núdzové používanie lieku nazývaného molnupiravir u dospelých s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia Covid-19, ktorým by mohol hroziť vážny priebeh alebo hospitalizácia.

Výrobca lieku nedávno informoval, že pilulka o polovicu znížila počet hospitalizácií a úmrtí u ľudí, ktorí boli nedávno infikovaní koronavírusom.

Výsledky však preukázali, že liek neprospieva tým pacientom, ktorí už predtým boli hospitalizovaní s vážnym priebehom ochorenia.

Spoločnosť Merck pred niekoľkými dňami uviedla, že do konca roka dokáže vyrobiť 10 miliónov dávok a má uzavreté zmluvy s vládami po celom svete.