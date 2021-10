Naučil školu zarábať, oživil kolabujúcu ODS a teraz môže byť českým premiérom

Profil Petra Fialu, lídra víťaza českých snemovných volieb.

10. okt 2021 o 11:45 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Bol rok 2014 a občianski demokrati z ODS sa rozhodli pre radikálny krok. Za predsedu si zvolili 49-ročného Petra Fialu, uznávaného bývalého rektora Masarykovej unvierzity v Brne a exministra školstva. Ten však do strany vstúpil len rok pred tým.

Napriek tomu získal na sneme v Olomouci od delegátov 437 hlasov, druhá Miroslava Němcová len 66.

„ODS, akú vám ponúkam, bude viesť českú pravicu a bude jednou z najvýznamnejších politických síl v krajine,“ sľuboval vtedy delegátom čerstvý predseda strany, ktorá rok predtým vo voľbách získala len o niečo viac ako sedem percent, čo bol najhorší výsledok v histórii strany.

Zmena je tu

Po siedmich rokoch aj skeptici musia pripustiť, že sa to Fialovi podarilo. Po víkendových voľbách je lídrom koalície pravicových strán, ktorá získala najviac hlasov a predbehla tak aj doterajšieho hegemóna ANO Andreja Babiša.

Vymenovať ho musí ešte prezident Miloš Zeman, ale lídri koalície Spolu aj spojenia Pirátov a Starostov mu už odkázali, že s Babišom rokovať nebudú a nemá tak zmysel vymenovať kohokoľvek iného ako Fialu.

„Zmena je tu, my sme ju sľúbili, my ju aj urobíme,“ povedal Fiala v sobotu. „Je to víťazstvo slušnej a hodnotovej politiky,“ vyhlásil Fiala.

Fiala je iný ako väčšina politických lídrov súčasnosti, kde sa čoraz viac presadzujú populistické postoje. Hovorí rozvážne, nepoužíva prehnane silné slová, neútočí na súperov.

Udržal si imidž profesora, ktorý si desaťročia budoval na univerzite v Brne, aj keď podľa kritikov nemal dostatočnú charizmu.