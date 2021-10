Piráti získali menej, ako chceli, ale oslavujú v divadle

Piráti a starostovia síce nedopadli dobre, aj tak sa mohli cítiť víťazne.

9. okt 2021 o 19:51 Branislav Ondrášik

PRAHA. Nebola to presne taká volebná párty, ako si koalícia Piráti a starostovia (PirátiSTAN) predstavovala, ale nakoniec tam predsa bol aj dosť veľký dôvod na radosť.

Keď však spolu so zatvorením volebných miestností začali do volebného štábu prichádzať prví novinári, členovia a sympatizanti, ešte mohli aspoň trochu snívať, že budú mať silné tretie miesto.

Či dokonca aj druhé, ak by sa malo veriť niektorým posledným prieskumom. V závere to však nebolo ani to, ani to.

Avšak radosť nad tým, že líder ANO Andrej Babiš zrejme skončí a vládu bude zostavovať SPOLU s PirátiSTANom, zatienila aj ich vlastný kvázi-neúspech.

Najprv v napätí, neskôr aj víťazne

Organizátori volebnej oslavy nenechali nič na náhodu. Svojich priaznivcov oddelili ešte viac od novinárov ako pred štyrmi rokmi.

Bol to pochopiteľný krok, aby si ich kampaňoví dobrovoľníci a aktivisti oddýchli a boli medzi svojimi a so svojimi kandidátmi. Tento deň mal patriť hlavne im. A vlastne do veľkej miery aj patril.