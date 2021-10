Idem voliť najmenšie zlo. Česi už hlasujú, rozprávali sme sa s voličmi

V Ústeckom kraji proti sebe stoja Bartoš a Babiš, v Prahe sú na čele kandidátok ženy.

8. okt 2021 o 18:11 Nina Sobotovičová

PRAHA. Z dverí vychádzajú školáci, v rukách držia prezuvky. Opačným smerom má rozhodným krokom namierené staršia pani, ktorú musí hlas zvnútra budovy zahriaknuť. „Idete voliť? Tak ešte musíte chvíľu vydržať.“

Pred Základnou školou Mendíků v mestskej časti Praha 4 – Michle sa krátko pred druhou hodinou popoludní začal tvoriť nesúvislý rad. Bola tam jedna z volebných miestností, ktoré sa po celom Česku začali práve vtedy otvárať.

„Budem voliť tých, ktorí odmietajú Európsku úniu, keďže som anti EÚ,“ hovorí 60-ročný Jaroslav Tomášek. Chce byť konkrétny, no napochytre si nevie spomenúť, ako sa volá strana, ktorej sa rozhodol dať hlas.

Na otázku, či to nie je protimigračná SPD Tomia Okamuru, iba odmietavo pokrúti hlavou. „Tých nie, tí by boli schopní dať sa dohromady s Babišom. Ja som nielen proti Únii, ale aj proti Babišovi,“ zdôrazňuje Tomášek.

Česi od piatkového popoludnia rozhodujú o novom zložení poslaneckej snemovne. Volebné miestnosti budú otvorené dva dni – v piatok do desiatej večer a v sobotu od ôsmej rána do 14. h. V sobotu podvečer by mali byť známe predbežné výsledky.

Spoľahol sa na volebnú kalkulačku