Lekári varovali pred prirýchlym uvoľňovaním opatrení v Sydney

Počet prípadov nákazy v Novom Južnom Walese stúpol.

8. okt 2021 o 9:16 TASR

SYDNEY. Austrálski lekári varovali v piatok pred príliš rýchlym uvoľňovaním obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu v najväčšom austrálskom meste Sydney.

Mohlo by to podľa nich spôsobiť tlak na zdravotnícky systém a ohroziť životy, informuje agentúra Reuters.

Sydney sa pripravuje na uvoľnenie niektorých opatrení, ku ktorému by po viac než 100 dňoch lockdownu malo dôjsť na budúci týždeň. Nariadenie vychádzať z domovov len v nevyhnutných prípadoch by mali zrušiť od pondelka.

Štát Nový Južný Wales totiž tento týždeň dosiahol hranicu 70 percent zaočkovaných dospelých obyvateľov.

Miestne úrady vo štvrtok tiež rozhodli o zvýšení povolených limitov pre zhromažďovanie sa doma, na svadbách i na pohreboch, čím vyvolali nevôľu Austrálskej lekárskej asociácie, píše Reuters.

"Nový Južný Wales nesmie byť v tomto kritickom období nerozvážny," upozornil predseda asociácie Omar Khorshid vo vyhlásení. Ako dodal, "príliš rýchlo alebo príliš skoro" by mohlo vyústiť do úmrtí, ktorým by sa dalo vyhnúť, a do opätovného zavádzania lockdownov.

Premiér štátu Nového Južného Walesu Dominic Perrottet bránil svoje rozhodnutie uvoľniť niekoľko obmedzení v čase ustáleného poklesu prípadov nákazy s tým, že pandémia "je aj ekonomickou krízou".

Obmedzenia v cestovaní do ostatných regiónov zostávajú v platnosti, pripomína Reuters.

Počet denných prípadov nákazy v Novom Južnom Walese v piatok stúpol v porovnaní so štvrtkovými 587 infekciami na 646, pričom väčšinu z nich zaznamenali v Sydney.

Predtým počas uplynulých siedmich dní zaznamenali pokles denných prípadov, keď sa počet ľudí vo veku nad 16 rokov, ktorí prijali prvú dávku vakcíny, priblížil k 90 percentám. V piatok v štáte Nový Južný Wales zaznamenali aj 11 úmrtí.

Austrálsky štát Viktória v piatok zaznamenal rekordných 1838 nových prípadov, čo je najvyšší počet v akomkoľvek austrálskom štáte od začiatku pandémie, ako aj päť nových úmrtí.

Premiér Viktórie Daniel Andrews, jeden z najhlasnejších zástancov tvrdých opatrení v záujme zastavenia šírenia vírusu v ohniskách, dostal v piatok pokutu vo výške 400 austrálskych dolárov (260 eur) za porušenie platných pravidiel nosenia rúšok.

Médiá ho totiž tento týždeň odfotografovali, ako bez rúška kráčal od svojho auta na dve tlačové konferencie.

"Aj keď to bola nepozornosť, aj nepozornosť sa počíta. Každý musí dodržiavať opatrenia a je mi ľúto, že sa to stalo," citoval Andrewsa denník The Australian.

Austrália v súčasnosti bojuje s treťou vlnou pandémie koronavírusu, ktorú podporuje šírenie vysoko nákazlivého variantu delta. Po Sydney zaviedli lockdowny aj mestá Melbourne a Canberra, čo viedlo k zatvoreniu tisícov prevádzok, píše Reuters.