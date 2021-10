V Česku sa začínajú voľby do Poslaneckej snemovne

V prieskumoch verejnej mienky vedie vládne hnutie ANO.

8. okt 2021 o 8:18 SITA

PRAHA. V Česku je dnes prvý deň volieb do Poslaneckej snemovne. Zástupcov do dolnej komory parlamentu si voliči budú môcť vyberať od 14:00 do 22:00. Hlasovanie bude možné aj v sobotu od 8:00 do 14:00.

Článok pokračuje pod video reklamou

Svoje hlasy už skôr mohli odovzdať voliči, ktorí sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 ocitli v karanténe alebo izolácii. V stredu bolo pre nich po celej krajine otvorených 82 drive-in stanovíšť. Túto možnosť podľa ministerstva vnútra využilo dovedna 1 601 voličov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Babiš nevie, aké byty vlastní. Rečami o migrantoch vyvolal strach Čítajte

Voliči v karanténe však môžu hlasovať aj v rámci špeciálneho hlasovania zo svojich bydlísk v riadnom termíne, kde ich po objednávke navštívi špeciálna volebná komisia.

Podľa októbrových volebných prieskumov, ktoré zverejnil spravodajský portál TN.cz , by voľby do snemovne vyhralo vládne hnutie ANO premiéra Andreja Babiša s výsledkom okolo 27 - 25 percent hlasov. Nasledujú koalície SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) s približne 21 - 20 percentami a PIRSTAN (Česká pirátska strana a Starostovia a nezávislí) so zhruba 19 - 17 percentami hlasov.

Do dolnej komory parlamentu by sa podľa prieskumov malo dostať aj hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD), ktorému prognózujú okolo 12 - 10 percent hlasov. Okolo päťpercentnej hranice potrebnej pre vstup do parlamentu sa v prieskumoch pohybujú sociálni demokrati (ČSSD), komunisti (KSČM), hnutie Prísaha alebo Trikolóra Slobodní Súkromníci (TSS).

Andrej Babiš v rozhovore pre TV Nova naznačil, že hnutie ANO bude o budúcej vláde ochotné rokovať so všetkými, okrem strany Piráti.

Ako vyplynulo zo stredajšej debaty lídrov strán v Českej televízii, PIRSTAN by zase mali najradšej vládnu koalíciu so SPOLU a naopak. Strany KSČM a SPD sú po voľbách ochotné rokovať so všetkými.

ČSSD je zase ochotná za určitých podmienok podporiť ANO a TSS majú blízko k ODS. Líder Prísahy Robert Šlachta sa v Českej televízii vyjadril, že sú mu najvzdialenejší Piráti a nepodporil by ani ANO, KSČM a SPD.



https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/445688-strany-bojuji-o-preziti-sledujte-jejich-debatu-na-tv-nova



https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/445542-andrej-babis-obhajuje-post-premiera-bilancni-rozhovor-sledujte-dnes-na-tn-live



https://www.novinky.cz/volby/do-poslanecke-snemovny/clanek/povolebni-spoluprace-strany-rekly-s-kym-ano-a-s-kym-ne-40374171