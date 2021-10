Poľský prezident žiada od EÚ konkrétne kroky proti Bielorusku

Poľsko čelí náporu migrantov prevažne z Blízkeho východu, ktorí prichádzajú do krajiny z Bieloruska.

7. okt 2021 o 17:46 SITA

NIKÓZIA. Európska únia (EÚ) by mala prijať konkrétne opatrenia proti Bielorusku, ktoré zo svojho územia posiela migrantov do Poľska. Vyhlásil to vo štvrtok poľský prezident Andrzej Duda.

Aké kroky očakáva, bližšie nešpecifikoval, uviedol iba, že verí v podporu nad rámec tej, ktorú už poskytuje agentúra EÚ pre ochranu hraníc 27-členného bloku Frontex.

„Verím a dúfam, že Európska únia podnikne konkrétne kroky, aby bieloruské úrady priviedla k zmene postoja,“ povedal Duda po rokovaní s cyperským prezidentom Nikosom Anastasiadisom v Nikózii.

Do Bieloruska sa na turistické víza dostali tisíce migrantov zo Sýrie, Iraku, Afganistanu a Afriky, ktorých bieloruské úrady povzbudzujú k prekročeniu hranice smerom do Poľska, Litvy a v menšej miere aj do Lotyšska.

Viacerí migranti pri pokuse dostať sa cez husté lesy a močiare z Bieloruska do členských štátov EÚ zahynuli.

Situácia na poľskej hranici s Bieloruskom je v „úplnom rozpore“ s medzinárodným právom, povedal Duda. Poľsko koná tak, aby sa situácia nezmenila na krízu, ktorá zasiahne celý kontinent, dodal poľský prezident.

Členské štáty EÚ zároveň ubezpečoval, že nemusia mať obavy, pretože Varšava bude chrániť vonkajšie hranice bloku.

Migranti začali z Bieloruska vo veľkej miere prichádzať po tom, čo západné krajiny uvalili sankcie na režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka v reakcii na sporné prezidentské voľby v roku 2020 a prenasledovanie opozície.