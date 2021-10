Babiš nevie, aké byty vlastní. Rečami o migrantoch vyvolal strach

Kampaň v Česku vyvrcholila.

7. okt 2021 o 17:47 Nina Sobotovičová

PRAHA. Do redakcie českého bulvárneho denníka Blesk prichádzali lídri v dobrej nálade.

Prítomnosť reportérky denníka SME nevyrušila nikoho okrem súčasného premiéra Andreja Babiša. „Jéžiš, to sú tie antibabišovské noviny?“ reagoval premiér, kým ho vedenie redakcie Blesku vítalo pred diskusiou.

„A čo hovoríte na to, že na Slovensku teraz zatvárajú hocikoho na objednávku úplne bezdôvodne? To ste to dopracovali, ako v 50. rokoch alebo ako na Ukrajine,“ stihol ešte zvolať šéf vládneho hnutia ANO, kým ho hlúčik ľudí odprevádzal do štúdia.

Práve v ňom sa vo štvrtok poobede stretli lídri najsilnejších strán, ktoré sa buď samostatne, alebo spojené v koalíciách uchádzajú o miesto v Poslaneckej snemovni.

Blesk, na rozdiel od Českej televízie, do debaty pozval lídrov všetkých strán, nielen koalícií. Hoci sa teda Piráti a STAN spojili do dvojkoalície, diskutovať prišiel aj líder Pirátov a kandidát na premiéra Ivan Bartoš, ale aj predseda STAN-u Vít Rakušan.

Za trojkoalíciu Spolu teda prišli traja lídri – predseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala, líderka Top 09 Markéta Pekarová Adamová aj predseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Až v sobotu podvečer však bude známe, aké zisky si jednotlivé strany a koalície pripíšu. Volebné miestnosti budú otvorené v piatok od 14.00 do 22.00 h. Česi volia dva dni, hlas tak môžu odovzdať aj v sobotu od 8.00 do 14.00 h.

Babiš nevie, aké byty vlastní