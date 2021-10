Pápež vyhlásil, že sa hanbí za sexuálne zneužívanie detí duchovnými

Pápež František vyzval duchovenstvo, aby sa podobné situácie neopakovali.

6. okt 2021 o 12:52 TASR

VATIKÁN. Pápež František v stredu vyhlásil, že sa hanbí za pohlavné zneužívanie detí, ktorého sa v priebehu desaťročí dopúšťali katolícki duchovní vo Francúzsku. Informovala o tom agentúra AFP.

"Chcel by som vyjadriť obetiam svoj smútok a bolesť z traumy, ktorú utrpeli. A tiež je to moja hanba, naša hanba, moja hanba za príliš dlhú neschopnosť cirkvi postaviť ich do centra záujmu," povedal pápež na svojej generálnej audiencii.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Modlím sa a modlíme sa všetci spoločne – tebe, Pane, sláva, nám hanba. Je to čas hanby," kajal sa František.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vo Francúzsku zverejnili správu o zneužívaní detí v katolíckej cirkvi Čítajte

František vyzval duchovenstvo, aby sa podobné situácie "neopakovali". Ponúkol svoju podporu francúzskym kňazom, aby sa postavili čelom k "tejto skúške, ktorá je ťažká, ale zdravá".

Nezávislá komisia v utorok odhalila, že francúzski katolícki duchovní počas siedmich desaťročí – od roku 1950 - sexuálne zneužili približne 216.000 mladistvých: "masívny jav" ukrytý pod "závojom ticha", uviedla AFP.