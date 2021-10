Svetová zdravotnícka organizácia ďalej posudzuje ruskú vakcínu Sputnik V

Schvaľovanie spomaľujú administratívne problémy, tvrdí ruská strana.

6. okt 2021 o 10:52 SITA

ŽENEVA. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zatiaľ stále posudzuje údaje o ruskej vakcíne proti koronavírusu Sputnik V.

Uviedla však, že neočakáva skoré rozhodnutie o tom, či ju schváli pre núdzové použitie.

WHO sa takto vyjadrila po tom, ako ruský minister zdravotníctva Michail Muraško v uplynulých dňoch povedal, že k hlavným brzdám procesu týkajúceho sa schvaľovania vakcíny Sputnik V na pôde WHO patria administratívne problémy.

Schválenie ruskej očkovacej látky Svetovou zdravotníckou organizáciou by bolo prejavom medzinárodnej dôvery voči vakcíne. Zároveň by mohlo otvoriť cestu pre zaradenia látky Sputnik V do programu COVAX, ktorý organizuje WHO a jej kľúčoví partneri.

V rámci programu sa dodávajú vakcíny proti ochoreniu COVID-19 mnohým krajinám vo svete podľa toho, ako naliehavo ich potrebujú.

„Rovnako ako v prípade iných kandidátskych vakcín WHO naďalej hodnotí očkovaciu látku Sputnik V z rôznych výrobných závodov a rozhodnutia o ich zaradení na zoznam vakcín pre núdzové použitie zverejní, keď všetky údaje budú k dispozícii a skúmanie sa uzavrie," konštatovala WHO vo vyhlásení.

Doteraz na núdzové použitie Svetová zdravotnícka organizácia odobrila vakcíny firiem Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac a Sinopharm.