Čo je so Zemanom? Českom sa šíria fámy, Hrad nereaguje. Čoskoro ho bude treba

Zeman má zdravotné problémy dlhodobo, do nemocnice sa už nevrátil.

6. okt 2021 o 8:27 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Miloš Zeman si povolebné rokovania o zostavení vlády zjavne užíval. Stretnutia so stranami, poskytovanie často nevyžiadaných rád o zložení koalície, poverenie, menovanie premiéra.

A potom druhý pokus, prehováranie do zloženia vlády, ktoré sa nekončí dokonca ani menovaním premiéra. V roku 2013 si dokonca vymenoval vlastnú úradnícku vládu napriek inej väčšine v parlamente.

V marci 2023 mu končí druhý mandát a po víkendových voľbách by mal dostať možno posledný pokus na využitie svojej obľúbenej právomoci, no tentokrát to vyzerá inak. Hrad nezverejnil, kde bude cez víkend voliť a politici dokonca otvorene spochybňujú, či je schopný svoju funkciu vykonávať.

Do nemocnice sa nevrátil

V utorok sa v parlamente konali dve mimoriadne schôdze, diskutovalo sa o využívaní daňových rajov premiérom Andrejom Babišom a predsa bola hlavnou témou neformálnych diskusií poslancov zdravotný stav prezidenta.

Ten v septembri strávil osem dní v nemocnici, podľa Hradu však nešlo o nič výnimočné, ale o rekondičný pobyt. Už mesiace je však na tom viditeľne zle, presúvajú ho len na vozíku, ináč ho ochranka musí podopierať. Dlhodobo Zeman priznáva, že sa lieči na neuropatiu nôh a cukrovku.