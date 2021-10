Únia CDU/CSU je podľa Lascheta pripravená na koalíciu so Zelenými a FDP

Veríme, že takéto spojenie má široké zastúpenie v spoločnosti, povedal Laschet.

5. okt 2021 o 17:29 TASR

BERLIN. Šéf nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Armin Laschet vyjadril po prvých sondážnych rokovaniach so stranou Zelených, ktoré sa konali v utorok, záujem o pokračovanie vzájomných rozhovorov a tiež o vytvorenie tzv. jamajskej koalície so Zelenými a Slobodnou demokratickou stranou (FDP). Informovali o tom nemecké médiá.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ochrana klímy

"Veríme, že takéto spojenie má široké zastúpenie v spoločnosti," povedal predseda CDU po rokovaniach so Zelenými s tým, že konzervatívna únia CDU/CSU je pripravená vytvoriť takúto trojkoalíciu, uvádza denník Die Welt.

Záujem o ďalšie dvojstranné rokovania so Zelenými vyjadril aj šéf Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder. Podľa jeho slov našli obe strany spoločnú reč v mnohých oblastiach, predovšetkým čo sa týka ochrany klímy. Naopak, rozdielne názory majú napríklad pri téme migrácie. Dodal, že pri dobrej vôli existuje veľká šanca "pokračovať v takomto dialógu".

Konštruktívne a vecné

Spolupredsedníčka Zelených Annalena Baerbocková charakterizovala rokovania so stranami únie ako "konštruktívne a vecné". Vyznačovali sa podľa jej slov "veľkou serióznosťou". Výrazne odlišné postoje vidí v spoločensko-politických otázkach, avšak zhoda panuje zase v iných sférach, akými sú napríklad digitalizácia či ekologická transformácia.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Politické strany v Nemecku dokončujú prvé rozhovory o zostavení novej vlády Čítajte

Podľa Roberta Habecka, taktiež spolupredsedu Zelených, sa v konzultáciách s CDU/CSU objavili spoločné i odlišné názory. Počas utorka a stredy sa preto uskutočnia v rámci strany interné porady s cieľom určiť ďalší postup. Dodal, že Zelení i FDP musia na grémiách strany vyhodnotiť doterajší priebeh sondážnych rokovaní.

V uplynulých dňoch sa konali viaceré dvojstranné rozhovory medzi potenciálnymi koaličnými partnermi. Lars Klingbeil, generálny tajomník Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorá v septembrových voľbách do Spolkového snemu skončila na prvom mieste, sa vyslovil za to, aby sa po jednotlivých separátnych sondážnych rozhovoroch čoskoro začali i trojstranné rokovania so Zelenými a FDP.