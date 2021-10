Macron chce presvedčiť G20, aby tlačila na Taliban pre práva žien a dievčat

Macron plánuje hovoriť o podmienkach uznania Talibanu na samite G20 v Ríme.

5. okt 2021 o 10:40 SITA

PARÍŽ. Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce od skupiny veľkých svetových ekonomík G20, aby stanovila podmienky pre uznanie hnutia Taliban v Afganistane. Tie by mali zahŕňať aj zaistenie práv žien a dievčat.

Článok pokračuje pod video reklamou

Macron v rádiu France-Inter v utorok vyhlásil, že svetové veľmoci by mali Talibanu povedať: „Dievčatám vo vašej krajine absolútne musíte dať budúcnosť, a to je jedna z vecí, na ktoré sa pozrieme pred tým, ako vás uznáme“.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Taliban popravil deviatich etnických Hazárov, tvrdí Amnesty International Čítajte

Ako tiež priznal, jednou z jeho obáv je návrat všetkých dievčat do škôl.

Macron plánuje o tejto problematike hovoriť na nachádzajúcom samite G20 v Ríme, ktorý sa uskutoční tento mesiac. Medzi ďalšími podmienkami uznania by podľa neho malo byť, aby Taliban povolil činnosť humanitárnych operácií a odsúdil a odmietol spoluprácu s islamistickými teroristickými skupinami v regióne.

Podmienky by podľa neho nemali dávať len krajiny na Západe. Tie by mali by na ne presvedčiť aj „regionálne sily alebo sily, ktoré nemusia mať vo všetkých otázkach rovnaké hodnoty ako my, aby konali spoločne“.

Pri príležitosti Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v septembri predstavitelia G20 diskutovali o vyslaní zjednoteného posolstva Talibanu, predtým, než získa medzinárodné uznanie.

Taliban sa chopil moci v Afganistane v auguste. Zatiaľ sa do škôl mohli vrátiť len žiačky základných škôl. Staršie dievčatá majú zakázané chodiť do školy a väčšina žien sa nemôže vrátiť do práce.