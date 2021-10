Ani sto percent očkovaných nemusí stačiť. Portugalsko rieši, čo s pandémiou

Reportáž z Lisabonu, kde covid zvládli.

4. okt 2021 o 19:00 Washington Post, Chico Harlan, Mia Albertiová

LISABON. Portugalská očkovacia kampaň sa pomaly končí a prekonala aj najodvážnejšie očakávania. Takmer celý národ uveril vede, tešia sa štátni predstavitelia.

Hromadnými očkovacími centra prechádza už len hŕstka mladých, plne očkovaných je 85 percent populácie. Po malom Gibraltári je to najvyššie číslo na svete.

„Už nemáme dospelých, ktorých by sme mohli očkovať,“ hovorí hlavná sestra v lisabonskom očkovacom centre Lurdes Costa e Silva.

Krajina sa vďaka úspechu premenila na pandemické laboratórium. Na miesto, kde sa konajú diskusie - reálne či hypotetické - o konci koronavírusu.

Hlavnou otázkou je, nakoľko sa dá vírus očkovaním dostať pod kontrolu.

Odpoveď znie dobre

Odpoveď je do veľkej miery pozitívna. Každý parameter vyjadrujúci hrozbu pandémie v krajine klesá, pomer úmrtí na počet obyvateľov je oproti priemeru Európskej únie polovičný.

Lisabon, mesto živej hudby a párty až do rána, si to užíva. Aj doprava sa vrátila do normálu, keďže ľudia znovu dochádzajú do práce.

Celebritou je bývalý veliteľ ponorky, ktorý viedol očkovanie. Jeho podoba sa objavuje na lesklých obálkach magazínov.