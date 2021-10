Rozsiahly požiar výrazne poškodil rímsky most cez Tiber

Podľa prvých odhadov hasičov ale mohol byť spôsobený explóziou plynového variča.

3. okt 2021 o 14:52 ČTK

RÍM. Rozsiahly požiar v noci na nedeľu výrazne poškodil most v Ríme postavený v polovici 19. storočia.

Pri nešťastí nebol nikto zranený, ale most cez rieku Tiber je tak poškodený, že bude trvať zrejme niekoľko mesiacov, než ho opäť otvoria, informovala talianska tlačová agentúra ANSA.

Požiar mosta Ponte dell'Industria (Priemyselný most), nazývaného tiež Ponte di ferro (Železný most), vypukol v sobotu pred polnocou. Hasiči s ním bojovali niekoľko hodín a preventívne evakuovali tri nočné kluby v blízkej štvrti.

Príčina požiaru zatiaľ nie je známa, podľa prvých odhadov hasičov ale mohol byť spôsobený explóziou plynového variča. V blízkosti mosta totiž prespávajú bezdomovci.

Hasiči na na sociálnej sieti Twitter uviedli, že most uzavreli, pretože hrozí zrútenie niektorých jeho častí. Zakázaná je zatiaľ pod ním aj lodná doprava.

Most, ktorý je dlhý 131 metrov a sedem metrov široký, slávnostne otvorili v roku 1863. Pôvodne slúžil ako železničný most, neskôr ho prestavali na most pre autá a pre chodcov.