EÚ zvažuje vojenskú výcvikovú misiu na Ukrajine

Misia by bola vyjadrením solidarity s Ukrajinou vzhľadom na pokračujúce vojenské aktivity Ruska.

3. okt 2021 o 14:13 TASR

BERLÍN. Európska únia uvažuje o vytvorení samostatnej vojenskej výcvikovej misie na Ukrajine.

Nazývala by sa Vojenská poradná a výcviková misia EÚ na Ukrajine (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine, EUATM) a určená by bola pre ukrajinských dôstojníkov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Solidarita s Ukrajinou

Píše sa to v internom pracovnom dokumente Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS), ktorý má k dispozícii nemecký nedeľník Welt am Sonntag (WaS).

"Takáto misia by bola vyjadrením solidarity s Ukrajinou vzhľadom na pokračujúce vojenské aktivity Ruskej federácie na hraniciach s Ukrajinou a na nezákonne anektovanom Kryme," citujú noviny z dokumentu.

Misiu podporujú Pobaltie aj Slovensko

EEAS, ktorú vedie šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell, navrhuje aj ďalšie tri spôsoby, ktorými by Únia mohla pomôcť zlepšiť stav ukrajinskej armády.

Jedným z nich je rozšírenie poradnej misie Európskej únie na Ukrajine (EUAM) zameranej na reformu sektora civilnej bezpečnosti, ktorá existuje od 1. decembra 2014.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ruské námorné sily nacvičovali streľbu na ciele v Čiernom mori Čítajte

O vznik vojenskej výcvikovej misie sa podľa WaS zasadzujú najmä tri pobaltské krajiny EÚ, ako aj Poľsko, Rumunsko a Slovensko, pričom majú podporu Švédska a Fínska.

Žiadosť poslali v júli

Ukrajinskí ministri zahraničných vecí a obrany už koncom júla zaslali Borrellovi dôverný list so žiadosťou o zriadenie takejto misie.

Ukrajina sa usiluje nadviazať užšie vzťahy so Západom a dúfa, že jedného dňa bude prijatá do NATO, čo však Rusko považuje za ohrozenie vlastnej bezpečnosti.

Od roku 2014 prebieha na východe Ukrajiny vojenský konflikt s ruskými separatistami, ktorý si vyžiadal už viac ako 13 000 obetí.

Ukrajina a jej západní spojenci obviňujú Rusko z podpory separatistov, čo Moskva odmieta.

V apríli tohto roka presunulo Rusko k ukrajinským hraniciam dočasne okolo 100 000 vojakov.