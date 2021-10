Talianska loď zachránila 65 migrantov z dreveného člna

Utečenci smerovali do Európy z Líbye.

3. okt 2021 o 13:02 SITA

BRATISLAVA. Talianska zásobovacia loď v sobotu zachránila 65 migrantov, ktorí na preplnenom drevenom člne plávali z Líbye do Európy.

Čln, ktorý unášala voda po tom, čo mu vypovedal motor, si najprv všimlo neziskové monitorovacie lietadlo Seabird. Jeho pasažieri nemali záchranné vesty.

Po žiadosti z lietadla ich napokon zachránila pri ropnom poli Bouri zásobovacia loď Asso Ventinove. Krátko po tom, prišla prázdny čln preskúmať líbyjská pobrežná stráž.

Asso Ventinove informovala, že všetci zachránení, medzi nimi ženy aj päť detí, sú v dobrom zdravotnom stave.

Tento rok prišlo cez Stredozemné more do Európy z Tuniska a Líbye okolo 44-tisíc ľudí. Tí sa často plavili na člnoch nevhodných na more, na ktorých ich poslali prevádzači.

Približne polovica zo zmieneného počtu prišla na taliansky ostrov Lampedusa, ktorý sa nachádza bližšie k Afrike ako k Taliansku.

Napriek zvýšenému počtu príchodov stále mnohí migranti vo svojej snahe dostať sa do Európy neuspejú.

Líbyjská pobrežná stráž, ktorú vycvičila a vybavila Európska únia, do 25. septembra zadržala a vrátila do krajiny viac ako 25-tisíc ľudí, uvádza Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

IOM tiež v centrálnom Stredozemnom mori tent rok zaznamenala aj viac ako 1 100 úmrtí.