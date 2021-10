Pandora Papers: Ako si Babiš cez daňové raje kúpil vily na Francúzskej riviére

Článok pokračuje pod video reklamou

V júli 2009 požiadala francúzska právnická kancelária DB Artwell Avocats kolegov z Panamy o špeciálnu službu pre českého klienta: chcel by si anonymne založiť firmu v diskrétnom daňovom raji. Tým klientom bol Andrej Babiš, súčasný český premiér.

O štyri mesiace neskôr Babiš túto štruktúru využil, aby z jednej svojej spoločnosti do druhej presunul 15 miliónov eur (vtedy 381 miliónov českých korún), teda fakticky poskytol sám sebe pôžičku.

A to na nákup šestnástich luxusných nehnuteľností vo Francúzsku vrátane kaštieľa Chateau Bigaud na Azúrovom pobreží.

Pandora Papers V projekte Pandora Papers sa objavuje viac ako 300 Čechov a 178 offshorových firiem s českým pozadím. Na Slovensku sú čísla omnoho nižšie. V dokumentoch sa vyskytuje viac ako 40 Slovákov a 48 offshorových firiem s väzbou na Slovensku. Je medzi nimi zločinec hľadaný slovenskou políciou, realitní developeri, ľudia na sankčnom zozname USA, investori aj veľkopodnikatelia.

Text vznikol v rámci spolupráce investigace.cz s Medzinárodným konzorciom investigatívnych novinárov (ICIJ.org) na projekte Pandora Papers. Ďalšie zistenia nájdete na webe investigace.cz.

Odborníci sa zhodujú, že transakcia má znaky prania peňazí.

„Žiadna normálna obchodná transakcia by takto nikdy nevyzerala,“ hovorí bývalý vyšetrovateľ finančnej kriminality a dnes konzultant pre boj proti praniu špinavých peňazí Kamil Kouba.

Celá utajená operácia sa po rokoch dostáva na svetlo vďaka tomu, že z panamskej právnickej kancelárie Alcogal unikli dokumenty, ktoré získalo Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov (ICIJ) a reportérov z investigace.cz prizvalo na spoluprácu.

Vďaka týmto dokumentom je možné zrekonštruovať, čo sa po objednávke cez offshorové štruktúry Babišových advokátov dialo.

Ostrov, na ktorom nechcú novinárov

Panamská právnická kancelária Alcogal založila prvú firmu Blakey Finance Limited na Britských Panenských ostrovoch.

Konateľom sa stal Fernando Gil, nastrčený riaditeľ, ktorého služby panamská kancelária pravidelne využíva. Dokonca tak pravidelne, že za svoju kariéru je vedený ako konateľ vo viac ako 36 000 panamských spoločnostiach.

Za jeden Gilov podpis na právnych dokumentoch si Alcogal účtuje 50 dolárov. Meno držiteľa akcií Andreja Babiša by sa tak – nebyť úniku dokumentov – nikdy nikto nedozvedel, pretože sa dalo dohľadať len v archívoch právnickej kancelárie.

Britské Panenské ostrovy neboli vybrané náhodne. Ide o územie v Karibiku s približne 30-tisíc obyvateľmi – no len v roku 2019 tu bolo registrovaných vyše 300-tisíc aktívnych firiem.

Ostrovy sú okrem pohľadnicových pláží známe tým, že je prakticky nemožné dohľadať informácie, ktoré sú inde bežne dostupné v obchodnom registri – nielen skutočného majiteľa, ale často ani adresu firiem, cez ktoré tečú stámilióny dolárov.

V rebríčku Index utajenia, ktorý pravidelne zostavuje medzinárodná organizácia Tax Justice Network, sa tento daňový raj pravidelne objavuje v prvej desiatke štátov, ktoré o firmách registrovaných na svojom území poskytujú len minimum informácií. To v mnohých prípadoch využívajú drogové kartely, priekupníci zbraní alebo skorumpovaní politici.

Keď išli reportéri investigace.cz na Britské Panenské ostrovy vyhľadať sídlo bývalej firmy Andreja Babiša, zakázali im na tento karibský ostrov vstup na základe toho, že sú novinári a prichádzajú na turistické vízum.

„Povedali nám, že ich investigatívne policajné zložky zistili, že som kontaktoval určité osoby na tomto ostrove s tým, že by som s nimi chcel robiť rozhovor,“ opisuje situáciu reportér investigace.cz Lukáš Nechvátal.

„Na moje žiadosti o rozhovor a informácie mi síce nikto neodpovedal, ale dostal som sa na akýsi zoznam nežiaducich osôb a bežné turistické povolenie na vstup do krajiny mi nestačilo. Podľa miestnej vlády a šéfa imigračného oddelenia som chcel na ostrove pracovať, na čo potrebujem pracovné povolenie.“

Kde sú tí páni?

Šesť týždňov po založení Blakey Finance do tejto firmy Andrej Babiš nalial 15 miliónov eur, čo sa odrazilo v navýšení hodnoty ich akcií (v prepočte z eura na americkú menu išlo o 22 160 000 dolárov). Firma celý svoj kapitál poslala ako pôžičku ďalšej spoločnosti patriacej Babišovi – Boyne Holding LLC, registrovanej vo Washingtone. (Aj táto spoločnosť mala nastrčených riaditeľov – boli to Edgardo E. Díaz a María Vallarino – dodaných panamskou právnickou kanceláriou Alcogal.)

Americká firma za ne mala nakúpiť 16 konkrétnych nehnuteľností vo Francúzsku, a to prostredníctvom svojej monackej dcérskej firmy SCP Bigaud (z 99,9 percenta ju vlastnil Boyne Holding a z 0,1 percenta Andrej Babiš osobne).

A tu sa začínajú nápadné okolnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že celá pôžička bola len naoko. V zmluve o pôžičke sú totiž chyby, aj vynechané zásadné informácie.

Za pôžičku vo vtedajšej hodnote 381 miliónov korún nikto neručí, ani nie je krytá zálohou. V zmluve o pôžičke nie je ani nastavený žiadny iný mechanizmus, ktorý by mal garantovať, že bude splatená.

Hoci je pôžička určená na nákup nehnuteľností, získava ich do vlastníctva tretia spoločnosť (totiž spomenutá monacká firma SCP Bigaud), ktorá – čo je dôležité – nemá voči veriteľovi žiadny zmluvný vzťah. Takže, ak by dlžník prestal splácať, neprepadajú nakúpené nehnuteľnosti veriteľovi.

Pôžička je v zmluve definovaná tak, že je splatná aj s úrokom naraz, a to 17. septembra 2019. Lenže obe firmy – ako veriteľ, tak dlžník – pred splatnosťou pôžičky zanikli, a to bez akéhokoľvek nástupcu (Blakey Finance v roku 2015 a Boyne Holding v roku 2018).

Nie je teda jasné, či pôžičku v hodnote takmer 400 miliónov korún vôbec niekedy niekto splácal a či ju niekedy niekto vymáhal.

Keď právnici v roku 2015 karibskú firmu Blakey Finance likvidovali, do dokumentov napísali, že spoločnosť žiadne dlhy ani majetky – v tomto prípade pohľadávky – nemá.

Čo sa s pohľadávkou mohlo stať, naznačujú ďalšie dokumenty. Spoločnosť Boyne v roku 2013 schválila rozhodnutie, že majetok spoločnosti – v tomto prípade pohľadávka vo výške 15 miliónov eur (oných 381 miliónov korún) – môže byť založená proti dvom bankovým pôžičkám vo výške osem miliónov eur, resp. štyri milióny eur od monackej pobočky banky Société Générale Private Banking. Či však táto pôžička bola aj skutočne poskytnutá, už z dokumentov zrejmé nie je.

Pôžička, ako posledný stupeň celej transakcie, by podľa bývalého vyšetrovateľa Koubu mohla byť ďalším znakom prania peňazí. Spoločnosť totiž od tej chvíle môže ako oficiálny zdroj peňazí uviesť bankovú pôžičku.

„Pôžička sa týmto spôsobom používa už od deväťdesiatych rokov, keď sa offshory začali hojne využívať. Tá schéma mi príde ako z učebnice pre vyšetrovateľov. V angličtine to dokonca má svoj názov: Loan Back,“ vysvetľuje Kouba.

Po celej operácii sa tak podarilo takmer dokonale zahladiť stopy, pretože sa zľahla zem nielen po veriteľovi Blakey Finance, ale aj po dlžníkovi Boyne Holding.

Keď spoločnosť SCP Bigaud, ktorá bola majiteľom nehnuteľností, reportéri investigace.cz hľadali v Monaku, našli na jej adrese len firmu, ktorá „na kľúč“ zakladá a predáva spoločnosti. Jej zamestnankyňa nám vysvetlila, že „väčšina firiem, ktoré tu zakladáme, existuje len na papieri, máme tu na ne zložky.

SCP Bigaud tu však nesídli, ukončili sme s ňou kontrakt, pretože neplatila poplatky,“ uviedla. „Našu adresu by teda SCP Bigaud nemala používať.“

Prečo tak zložito?

Logicky sa ponúka otázka, prečo Andrej Babiš, ktorý už v tom čase patril k najbohatším Čechom a do jeho vstupu na politickú scénu ostávalo ešte niekoľko rokov, jednoducho nekúpil francúzske nehnuteľnosti priamo. Prečo namiesto toho vytvoril takú komplikovanú a utajenú štruktúru?

Anonymizovanú offshorovú schému, cez ktorú sa posielalo oných 15 miliónov eur, sme ukázali piatim rôznym odborníkom, ktorí sa zaoberajú finančnou kriminalitou. Zhodli sa, že nesie znaky prania peňazí.

„Celá schéma vyzerá, že fungovala len na papieri. Mohla byť vytvorená z dvoch dôvodov – po prvé, utajiť osobu, ktorá peniaze poskytla, a po druhé, vzbudiť zdanie, že nákup nehnuteľností sa uskutočnil z peňazí, ktoré si osoba požičala z legitímneho zdroja,“ vysvetľuje bývalý policajný vyšetrovateľ Kamil Kouba.

Christoph Trautvetter, analytik pre Netzwerk Steuergerechtigkeit (súčasť Tax Justice Network) a expert na ekonomickú kriminalitu, si celú schému vysvetľuje nasledovne:

„Dá sa povedať, že celá schéma s pôžičkou bola vymyslená tak, aby pôvodný investor zostal mimo dohľadu patričných orgánov. Pôžička je totiž nástroj ako skryť fakt, že ide o niečie vlastné peniaze. Pôžičky neboli považované za majetok, nepodliehali tak nahlasovacej povinnosti medzi finančnými úradmi.“

Povinnosť nahlasovať aj pôžičky sa zmenila až v roku 2014.

Nie je jasné, na čo boli peniaze z tejto pôžičky použité. Reportéri investigace.cz sa vypravili do Mougins, aby overili, či na pozemkoch Andreja Babiša nevznikol nový developerský projekt v hodnote niekoľkých stoviek miliónov korún. Nič také však nenašli.

Z dokumentov z projektu Pandora Papers nevyplýva, ako, a či boli úvery banke splácané.

Hashtag: Cannes

Mougins je malebné mestečko tesne nadväzujúce na Cannes na francúzskom Azúrovom pobreží. Práve tu si „Babišova“ monacká dcérska firma SCP Bigaud kúpila za peniaze z pôžičky polovicu ulice.

Pozemky s rozlohou viac ako 3 hektáre s niekoľkými vilami sa dajú rozdeliť na tri popisné čísla. Prvé z nich je Chateau Bigaud, ktoré sa stalo obľúbeným letným sídlom rodiny českého premiéra.

S kamarátkami a nafukovacími plameniakmi v bazéne sa Monika Babišová fotila napríklad v roku 2018. Na dovolenku do kaštieľa chodí každé leto, ako dokladajú i ďalšie fotografie z jej instagramu, kde používa hashtag Cannes a príslušný letopočet.

Fotí sa tu aj Andrej Babiš, ktorý potom fotky dáva na svoj facebook. Napríklad v júli 2015 bol vyfotený rozvalený v člne s popiskou „25. 7. obhajujem rozpočet v Lánoch, tak trénujem“.

Andrej Babiš v bazéne v Chateau Bigaud. (zdroj: FB Andreja Babiša)

Ďalšia vila s rozľahlou záhradou s Chateau Bigaud susedí, ale ani záhradníci, ktorí tu pracujú, netušia, kto je vlastne ich zamestnávateľom.

Osoba Andreja Babiša je napokon veľkou neznámou aj pre ďalších obyvateľov Mougins, ktorých reportéri investigace.cz pri pátraní po nehnuteľnostiach premiéra oslovili.

Ešte ako minister financií si Andrej Babiš v Mougins otvoril reštauráciu Paloma. Tá raketovo stúpala na gastronomické nebo a Babiš sa rád chválil fotografiami luxusných jedál alebo rýchlym ziskom dvoch michelinských hviezd. V roku 2019 však náhle zavrela, na veľké prekvapenie personálu.

„Dlhodobo nezarábala,“ uviedol vtedy jej manažér Jakub Šíp, ktorý dodnes a Babišom spolupracuje.

Chateau Bigaud. (zdroj: Zuzana Šotová, investigace.cz.)

Posledné pozemky s niekoľkými rezidenciami cez vysoké živé ploty nevidieť. Vedie k nim však cesta za kovovou bránou a na múre vedľa nej sa nachádzajú poštové schránky s niekoľkokrát prelepovanými českými menami a názvami firiem, spadajúcimi pod zverenecký fond Andreja Babiša (AB Private Trust I.).

Keď reportérka investigace.cz zazvonila na zvonček s názvami firiem a pýtala sa, či je to nehnuteľnosť Andreja Babiša, anonymný hlas na druhom konci len sucho oznámil: „Nie je tu.“ Potom zavesil.

Sídlo firmy SCO Bigaud v Monacu. (zdroj: investigace.cz)

Firmy na zvončeku a na schránke sa nazývajú EXOREP, I.M.O.R.E.P. a I.M.O.D.I.M. Všetky tri spadajú pod spoločnosť SynBiol a.s., ktorá bola vložená do zvereneckého fondu AB private trust I.

Nehnuteľnosti na Francúzskej riviére podľa kúpnych zmlúv, ktoré si vyžiadal náš francúzsky kolega z Radio France od miestnych úradov, nakúpila monacká SCP Bigaud. Tá sa vo výročnej správe SynBiolu prvýkrát objavila v roku 2018 ako jeho akvizícia.

Jej stopercentným majiteľom bola podľa výročnej správy firma I.M.O.D.I.M., ktorá tiež spadá pod SynBiol. SCP Bigaud v roku 2020 zanikla zlúčením s materskou firmou I.M.O.D.I.M.

To, za akých okolností akvizícia prebehla, odmietol pre investigace.cz hovorca Agrofertu Karel Hanzelka, ktorý sa vyjadruje aj za SynBiol, povedať. „Ako súkromná firma si vyhradzujeme právo sa k transakciám nevyjadrovať. Všetko prebehlo úplne v súlade s platnými právnymi predpismi,“ dodal Hanzelka.

Zdroj peňazí – neznámy

Vyše 381 miliónov korún nie je suma, ktorú by bežne mávali ľudia k dispozícii, a to ani keď sú veľkopodnikateľmi. Čo bolo zdrojom tohto bohatstva však z dokumentov, ktoré sme analyzovali v rámci projektu Pandora Papers, nijako nevyplýva.

V každom prípade však Andrej Babiš vynaložil značné úsilie, aby skryl, že práve on je majiteľom oných 15 miliónov eur (381 miliónov korún).

Okrem toho, že si na založenie firmy vybral Britské Panenské ostrovy, teda miesto, kde sú mená skutočných vlastníkov firiem nedohľadateľné, sa k svojim firmám nepriznal ani v Česku.

Svoju karibskú firmu, ktorá existovala až do roku 2015, ani washingtonskú, zrušenú až v roku 2018, ani 0,1 percenta monackej SCP Bigaud, ktorá je majiteľom realít vo Francúzsku, Babiš neuviedol v žiadnom majetkovom priznaní, ktoré bol povinný každoročne vyplňovať po vstupe do politiky, a v ktorých inak vymenováva detailný prehľad svojich majetkových pomerov od luxusných hodiniek po životné poistenie alebo plat z Agrofertu.

Podľa Lukáša Krausa, právnika organizácií Frank Bold a Rekonstrukce státu, sa neuvedením akcií firiem z daňových rajov Babiš dopustil priestupku.

„Verejný funkcionár musí presne, úplne a pravdivo oznámiť do registra oznámenia majetok, ktorý vlastní v deň, ktorý predchádzal začatiu výkonu jeho funkcie, aj ten, ktorý v priebehu svojej funkcie nadobudol. Ak verejný funkcionár uvedie v oznámení neúplné, nepresné alebo nepravdivé údaje, dopúšťa sa priestupku a hrozí mu pokuta až do výšky 50 000 Kč,“ vysvetlil Kraus pre investigaci.cz.

To, ako prísne sa správnosť majetkových priznaní politikov vymáha, je podľa neho na aktivite príslušného obecného úradu.

Andrej Babiš má však oveľa väčší problém ako hroziacu pokutu až do výšky 50 000 korún. Vo Francúzsku mu totiž na základe zákona o preukazovaní bohatstva hrozí, že ak nepreukáže pôvod oných 381 miliónov korún, môže byť trestne stíhaný a o svoje nehnuteľnosti môže prísť.

Vyšetrovanie mu hrozí aj v USA, vzhľadom na to, že súčasťou celej schémy, ktorá nesie znaky prania peňazí, bola jeho americká firma.

Prípad však môže začať riešiť i česká polícia, ak by zistila dôvodné podozrenie z prania peňazí, môže celú schému začať vyšetrovať. Vzhľadom na to, že pôžička bola splatná až v roku 2019, by prípad nemal byť premlčaný.

Andrej Babiš na zaslané otázky k tajuplnej transakcii ani po štrnástich dňoch nijako nezareagoval.

Investigace.cz a zahraničné médiá spolupracujúce na projekte sa teda chceli akreditovať na jeho tlačovú konferenciu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom 29. septembra v Ústí nad Labem.

Práve investigace.cz a spolupracujúce médiá však zo zoznamu starostlivo vyškrtli. Keď reportérka investigace.cz Babiša pri príjazde na tlačovú konferenciu priamo oslovila s otázkou o jeho karibskej firme, ochranka jej zatarasila cestu.