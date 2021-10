USA obžalovali Kanaďana, ktorý v Sýrii pracoval pre IS

3. okt 2021 o 7:04 TASR

WASHINGTON. Prokurátor amerického štátu Virgínia obžaloval kanadského občana, ktorý pracoval pre teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) a nahovoril aj niekoľko jej propagandistických videí. V sobotu o tom informovala agentúra AFP.

Mohammeda Khalifu, narodeného v Saudskej Arábii, zadržali v januári 2019 Kurdmi vedené sýrske sily podporované USA.

Khalifa bol "nedávno" odovzdaný do USA, kde ho prokurátor v štáte Virgínia obžaloval z poskytnutia podpory IS, ktorá viedla k zabitiu, uvádza sa vo vyhlásení amerického ministerstva spravodlivosti.

Khalifa odcestoval v roku 2013 z Kanady do Sýrie, kde vstúpil do IS. Nasledujúci rok sa vďaka svojej plynulej angličtine a arabčine stal kľúčovým členom propagandistického tímu tejto teroristickej organizácie, pokračuje vyhlásenie.

Tento tím bol zodpovedný aj za videá zachytávajúce popravy amerických novinárov Jamesa Foleyho a Stevena Sotloffa, ako aj ďalších ľudí.

Obvinený Kanaďan podľa Washingtonu pracoval pre IS ako prekladateľ, pričom nahovoril aj najmenej dve násilné náborové videá, píše AFP.

Kanadská vláda uviedla, že je v kontakte s americkou stranou a že jej federálna polícia si "je vedomá, že (Khalifa) bude čeliť žalobám" v USA. Khalifovi hrozí v Spojených štátoch v prípade dokázania viny doživotie.