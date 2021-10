Kráľovná otvorila ustanovujúce zasadnutie škótskeho parlamentu

Alžbeta po prvý raz otvorila zasadnutie parlamentu bez manžela Philipa.

2. okt 2021 o 16:27 TASR

EDINBURGH. Britská kráľovná Alžbeta II. otvorila v sobotu ustanovujúce zasadnutie škótskeho parlamentu, ktorý vzišiel z májových volieb.

Vo svojom prejave spomenula "hlbokú náklonnosť", ktorú prechováva voči Škótsku a ktorú podľa nej pociťoval aj jej zosnulý manžel princ Philip.

Informovala o tom agentúra AP s tým, že 95-ročná britská panovníčka prišla na zasadnutie škótskeho poslaneckého zboru v sprievode svojho syna, princa Charlesa a jeho manželky Camilly.

"Už aj v minulosti som hovorila o svojej hlbokej a pretrvávajúcej náklonnosti k tejto nádhernej krajine a mnohých šťastných spomienkach, aké sme aj s princom Philipom mali na čas, ktorý sme v tu strávili," povedala kráľovná zhromaždeným poslancom.

AP v tejto súvislosti pripomína, že kráľovský pár zvykol tráviť letá vo svojom škótskom sídle, zámku Balmoral. Práve z neho kráľovná v sobotu aj pricestovala na ceremóniu v škótskom parlamente v Edinburghu. Alžbeta tak vôbec po prvý raz zasadnutie parlamentu otvorila bez manžela Philipa, ktorý zomrel v apríli vo veku 99 rokov.

Poslancom povedala, že začiatok nového parlamentného obdobia je časom na "obnovu a občerstvenie myslenia, a poskytuje tiež príležitosť vzhliadať do budúcnosti a k budúcim generáciám".

To je teraz podľa nej obzvlášť aktuálne, aj vzhľadom na to, že v škótskom Glasgowe sa bude od 31. októbra do 12. novembra konať klimatická konferenciu OSN (COP26). Kráľovná avizovala, že sa na konferencii zúčastní. Pohľad "celého sveta" sa podľa nej pri príležitosti tohto stretnutia svetových lídrov zameraného na riešenie klimatických problémov "upriami na Spojené kráľovstvo a obzvlášť na Škótsko".

Škótska premiérka Nicola Sturgeonová vyjadrila v reakcii na královnin prejav úprimnú sústrasť a smútok v súvislosti so smrťou princa Philipa. Kráľovnej tiež poďakovala za jej "trvalý" priateľský vzťah k škótskemu parlamentu, pretrvávajúce už od jeho založenia v roku 1999.

Sturgeonovej Škótska národná strana (SNP) sa zasadzuje za nezávislosť od Spojeného kráľovstva, popritom je však aj za zachovanie monarchie, hoci mnohí jej členovia by preferovali volenú hlavu štátu, približuje AP.

Kráľovná sa spoločne s Charlesom a Camillou majú v priebehu soboty stretnúť aj so Škótmi, ktorí zásadným spôsobom pomáhali miestnemu obyvateľstvu v boji proti pandémii koronavírusu.