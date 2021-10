Berlín vyzval na humánne zaobchádzanie s migrantmi na bieloruských hraniciach

Poľsko čelí kritike zo strany ľudskoprávnych organizácií.

2. okt 2021 o 10:12 SITA

BERLÍN. Nemecká vláda v piatok vyzvala na humánne zaobchádzanie s migrantmi na hraniciach Európskej únie (EÚ) s Bieloruskom.

Hovorca nemeckej kancelárky Angely Merkelovej Steffen Seibert novinárom v Berlíne povedal, že účinná ochrana hraníc musí podporovať humanitárnosť a dodržiavať platné zákony.

„Z pohľadu nemeckej vlády je najdôležitejšie, aby ľudia, ktorí sú teraz na hraniciach ... dostali rýchlo nutnú podporu, najmä teraz, keď klesajú teploty. Je treba rýchlo nájsť humánne riešenia pre týchto ľudí,“ uviedol.

Ako tiež povedal, kancelárka sa o tomto bavila s poľským premiérom počas septembrovej návštevy Varšavy.

Tisícky ľudí zo Sýrie, Iraku a ďalších krajín postihnutých konfliktmi v uplynulých mesiacoch vycestovali do Bieloruska, aby odtiaľ prešli do EÚ, napríklad cez Poľsko. Európska dvadsaťsedmička obvinila Bielorusko z toho, že pomáha migrantom, aby vytvorilo tlak na EÚ za sankcie na režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Ten podľa Seiberta „inštrumentalizuje utečencov a migrantov, a to je úplne neprijateľné“.

Poľsko čelí kritike zo strany ľudskoprávnych organizácií za zaobchádzanie s migrantmi, ktorých vytláča do Bieloruska napriek zhoršujúcemu sa počasiu.