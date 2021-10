V centre Ostravy plánujú mrakodrap, pamiatkari protestujú

Budova podľa pamiatkarov naruší panorámu mesta.

2. okt 2021 o 6:24 TASR

OSTRAVA. Českí pamiatkari nesúhlasia s plánovanou výstavbou mrakodrapu v Ostrave, ktorý má byť vysoký 235 metrov.

Budova má stáť v blízkosti historického centra mesta pri obchodnom stredisku Nová Karolina.

Podľa pamiatkarov je to v rozpore so záujmami štátnej pamiatkovej starostlivosti. Budova podľa nich naruší panorámu mesta a nezodpovedá mierke historickej zástavby.

Pamiatkari tvrdia, že stavba nerešpektuje územný plán; pamiatkovej ochrane totiž nepodliehajú len historické domy v centre Ostravy, ale aj panoráma mesta. V starej časti Ostravy sa vynímajú jednotlivé výškové solitéry ako budova radnice alebo veže Katedrály Božského Spasiteľa.

Z centra je navyše možné v diaľke pozorovať aj národnú kultúrnu pamiatku Dolné Vítkovice a ich vysoké pece.

"Nová budova, ak by bola zrealizovaná, veľmi razantne a zásadne vstúpi do panorámy mesta, takže vnímanie architektonických hodnôt v historickom jadre Ostravy by bolo navždy touto obrovskou hmotou ovplyvnené," uviedol podľa stanice ČT24 riaditeľ ostravskej pobočky Národného pamiatkového ústavu Michal Zezula.

Aby mohol investor v danej lokalite takúto vysokú stavbu postaviť, musel by nechať vykonať prieskumné vrty, pretože budova by mala stáť na poddolovanom území. Prieskum však potvrdil, že výška z tohto hľadiska problém nepredstavuje.

K výškovej stavbe Ostrava Tower v tvare presýpacích hodín sa má vyjadriť aj mestský architekt Ondřej Vysloužil.

"My vykonávame činnosť poradného orgánu, budeme sa vyjadrovať predovšetkým k architektonickému a urbanistickému riešeniu - najmä k tomu, aký bude mať budova vplyv na svoje okolie," uviedol.