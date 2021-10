Dobré ráno: Babiš straší migrantami a odvracia zrak od spackanej pandémie

Voľby v Česku sa začínajú v piatok.

3. okt 2021 o 23:15 Jana Maťková, Nina Sobotovičová, Adam Blaško

Aj keď sa zdalo že nezvládnutie pandémie zrazí Andreja Babiša na kolená, nestalo sa tak. Jeho hnutie aj necelý týždeň pred parlamentnými voľbami vedie v predvolebných prieskumoch.

Babiš svoju kampaň založil na strachu z príchodu migrantov a na zbližovaní sa s Viktorom Orbánom, ktorý ho bol minulý týždeň podporiť v Ústí nad Labem.

Ako je možné, že mu táto stratégia v očiach voličov vychádza a vydá sa Česko po možnom opätovnom víťazstve Andreja Babiša maďarskou cestou?

Jana Maťková sa pýtala Niny Sobotovičovej zo zahraničnej redakcie denníka SME.

Krátky prehľad správ

Bratislavský krajský súd rozhodol, že stíhanie vyšetrovateľov NAKA z tímu Očistec je nedôvodné a prepustil ich z väzby. Obvinení však zostávajú naďalej z manipulovania svedkov.

Kompetencie ministra vnútra pri vymenovávaní policajného prezidenta by sa opäť mohli posilniť, vyplýva to z návrhu koaličných poslancov. Verejné vypočutia pred výborom by mal iba konzultačný charakter.

Na obvinenie v kauze únosu Vietnamca chýba dostatok dôkazov , povedal generálny prokurátor Maroš Žilinka vo svojej výročnej správe. Tvrdí, že boli vypočutí všetci, ktorí mali informácie spojené s prípadom a zároveň odmietol, že by znemožnil alebo zastavil trestné stíhanie.



Novým riaditeľom Múzea SNP v Banskej Bystrice je historik Marián Uhrin. Minulý týždeň vláda schválila presun múzea z pôsobnosti ministerstva kultúry pod rezort obrany.

