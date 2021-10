Biden chce meniť Ameriku, už v Kongrese však naráža na vlastných

Demokrati majú v Senáte krehkú väčšinu.

1. okt 2021 o 17:22 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Už pred rokom, keď Joe Biden vyhral americké prezidentské voľby, upozorňovali analytici, že ho čaká náročné vládnutie a rozhodujúce bude, či sa mu podarí udržať jednotu v strane.

Do Bieleho domu síce Trumpov nástupca prichádzal s niekoľkoročnými skúsenosťami z rokovaní v Kongrese, no pri presadzovaní kľúčových zákonov naráža už teraz.

„Rozpočtové šialenstvo,“ povedal podľa Christian Science Monitor demokratický senátor Joe Manchin o návrhu zákona o výdavkoch do sociálnych programov za 3,5 bilióna dolárov. Ten je síce so svojím postojom v strane v menšine, ale bez jeho hlasu nemajú demokrati v Senáte dosť hlasov.

Budúcoročné voľby

Biely dom do Kongresu poslal dva zákony prinášajúce masívne výdavky. Na tom infraštruktúrnom za bilión dolárov sa dohodol aj s republikánmi, no ešte ambicióznejšie investície do sociálneho systému a zelených tém opozícia odmieta.

Manchin a iní totiž tvrdia, že ide o priveľké výdavky a strana by sa mala sústrediť najmä na to, aby čím skôr presadila investície do infraštruktúry.