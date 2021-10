Môžu mať Česi vládu bez Babiša? Otázky a odpovede o českých voľbách

PRAHA, BRATISLAVA. O týždeň Česi rozhodnú o tom, ako bude vyzerať ich nová vláda.

Tú však napokon nemusí skladať víťaz volieb. Slovo totiž dostane prezident Miloš Zeman, ktorý rozhodne, koho poverí zostavením vládneho kabinetu.

Bez ohľadu na to, či dosluhujúci premiér Andrej Babiš v novej vláde bude, alebo nebude, skladanie kabinetu zrejme poznačí množstvo kompromisov.

Aké vládne koalície sú reálne? A je možné, že Česko bude mať stabilnú vládu bez Babiša?

Prinášame otázky a odpovede.

1. Koho si Česi budú voliť?

O týždeň budú Česi rozhodovať o novom zložení poslaneckej snemovne.

Keďže český parlament sa skladá z dvoch komôr – poslaneckej snemovne a Senátu, nie je celkom presné pomenovať nadchádzajúce voľby parlamentnými. Meniť sa po nich totiž bude iba zloženie dolnej komory, teda poslaneckej snemovne.

Už podvečer v sobotu 9. októbra by malo byť jasné, ako si jednotlivé strany v snemovni rozdelia dvesto poslaneckých kresiel.

2. Volí sa podobne ako v parlamentných voľbách na Slovensku?

Česi si poslancov volia trochu odlišným spôsobom. Na Slovensku sa parlamentné voľby konajú v jeden deň, pričom volebné miestnosti sú otvorené od siedmej hodiny ráno do desiatej večer.

V Česku sa voľby do snemovne konajú vždy v piatok a v sobotu, teda dva dni. V piatok sa volebné miestnosti otvárajú o 14. a hlasovať je možné do desiatej večer. V sobotu je potom možné voliť od ôsmej ráno do 14. hodiny.

“ Premiérovo ANO prerámcovalo kampaň tak, aby sa témami stali migrácia či dôchodky. Koronavírusová kríza, ktorá preferencie ANO na istý čas zdecimovala, prestala byť témou. „ politológ Lubomír Kopeček

Ďalšou odlišnosťou je aj rozdelenie krajiny na viacero volebných obvodov. V praxi to znamená, že strany môžu na voličov v jednotlivých krajoch cieliť oveľa presnejšie.

Celé Slovensko je jediným volebným obvodom. To znamená, že voliči v Trnave aj vo Vranove nad Topľou vidia úplne rovnaké volebné kandidátky. Ak je Robert Fico lídrom Smeru-SD v Bratislavskom kraji, je ním aj v Prešovskom.

Česko sa však vo voľbách do snemovne rozdelí na 14 volebných obvodov a strany tomu prispôsobujú svoje kandidátky. Napríklad Andrej Babiš je lídrom kandidátky ANO iba v Ústeckom kraji na severe Čiech. V Juhočeskom kraji je na čele kandidátky ANO minister životného prostredia Richard Brabec.