V českých voľbách sa neočakáva vysoká účasť prvovoličov

Voliť príde sotva 60 percent z 37-tisíc prvovoličov, tvrdí odborník.

30. sep 2021 o 20:14 TASR

PRAHA. Na októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky by sa podľa Českého štatistického úradu mohlo zúčastniť až 370.000 prvovoličov, informuje spravodajská televízia ČT24.

Odborníci však očakávajú, že hlasovať ich príde len necelých 200 000.

Článok pokračuje pod video reklamou

Skupinu prvovoličov tvorí časť ročníka 1999 a ročníky 2000 až 2003. "Na určenie aspoň približného odhadu počtu prvovoličov sme používali demografické štatistiky," uviedol hovorca Českého štatistického úraduJan Cieslar.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ani piť sa s ním nedá, len pracuje. Aký bol míting, na ktorý si Babiš pozval Orbána Čítajte

"Po odčítaní cudzincov, ktorí nemajú volebné právo, dospejeme k číslu približne 370 000 ľudí," vysvetľuje Cieslar. Dodáva, že ide o podobné číslo ako pri voľbách v roku 2017.

Mladí ľudia však podľa sociológov chodia voliť v menšej miere než zvyšok populácie. Podľa expertov možno podobný trend očakávať aj tento rok.

"(Prvovoliči) sú najslabšia voličská skupina. A žiadne dáta nenaznačujú, že by sa nejakým spôsobom aktivizovala. Voliť pôjde necelých 200.000 prvovoličov," odhaduje sociológ a riaditeľ agentúry STEM Martin Buchtík.

Odborník predpokladá, že vplyv na to môže mať aj fakt, že do Poslaneckej snemovne kandiduje málo ľudí vo vekovej skupine do 29 rokov.

Buchtík tiež upozorňuje, že nižšia účasť mladých ľudí nie je fenomén len tejto generácie. "Je to skôr o životnej fáze. Je chyba predstavovať si, že s úderom osemnástich rokov sa človeku otvoria oči a zrazu sa stane uvedomelým občanom, ktorý chodí voliť," vysvetľuje.

Voľby do českej Poslaneckej snemovne sa budú konať 8. a 9. októbra 2021. Ľudia budú hlasovať tradične v 14 volebných krajoch, pričom hlasy zo zahraničia budú na základe lósu započítané v rámci Úsťanského kraja.