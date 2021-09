Väčšina afrických štátov zatiaľ nesplnila cieľ zaočkovať desať percent ľudí

Cieľ dosiahlo iba 15 afrických štátov.

30. sep 2021 o 17:07 SITA

NAIROBI. Z dovedna 54 afrických štátov iba pätnásť dosiahlo globálny cieľ úplného zaočkovania 10 percent ich populácií do konca tohto mesiaca.

Informovala o tom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s tým, že polovica krajín na „čiernom kontinente“ zaočkovala 2 percentá alebo dokonca menej obyvateľov.

Článok pokračuje pod video reklamou

WHO uvádza, že spomenutý 10-percentný cieľ splnilo takmer 90 percent krajín s vysokými príjmami. Napriek tomu, že dodávky vakcín do afrických štátov od júna stúpli 10-násobne, predstaviteľ WHO pre imunizáciu Afriky Richard Mihigo tvrdí, že dodávky sa musia do konca tohto kalendárneho roka viac ako zdvojnásobiť, aby mohol byť dosiahnutý cieľ WHO zaočkovať dovtedy 40 percent populácie.

Mihigo uviedol, že momentálne je potrebných asi 900 miliónov dávok. Podľa neho africké krajiny dosiaľ dostali viac ako 200 miliónov dávok vakcín a podali viac ako 70 percent z nich. Úplne zaočkované sú iba 4 percentá z 1,3-miliardovej populácie Afriky.