Erdogan: Nákup ruského systému S-400 stál za to, aj napriek nezhodám s USA

V septembri roku 2017 Rusko oznámilo, že s Tureckom podpísalo zmluvu.

30. sep 2021 o 7:14 TASR

ANAKARA. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan povedal, že nákup ruského systému protivzdušnej obrany S-400 mal pre Turecku význam - bez ohľadu na nezhody s USA.

Informoval o tom v stredu na svojej webovej stránke americký denník The New York Times.

"Som presvedčený, že to stálo za to," povedal Erdogan v rozhovore, ktorý americkému denníku poskytol minulý týždeň počas 76. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

Turecko podľa prezidentových slov môže svoju obranu posilňovať spôsobom, akým len chce.

"Svoje zbrane si nakupujeme sami," povedal. Turecku právo na takéto nákupy podľa Erdogana potvrdil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg i bývalý americký prezident Donald Trump.

V septembri roku 2017 Rusko oznámilo, že s Tureckom podpísalo zmluvu na dodávku systémov S-400 v celkovej hodnote 2,5 miliardy dolárov.

Washington v roku 2019 Turecko vylúčil z vývoja stíhačky F-35 a zo súvisiaceho výcvikového programu. O rok neskôr voči Turecku zaviedol sankcie.