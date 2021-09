Merkelová sa zdržiava hodnotenia volieb. Sústredí sa na vládnutie

Do nástupu nového kabinetu má súčasná vláda pred sebou ešte viacero dôležitých úloh.

29. sep 2021 o 14:28 TASR

BERLÍN. Zdržanlivý postoj zaujala nemecká kancelárka Angela Merkelová k výsledkom nedeľňajších parlamentných volieb, v ktorých jej Kresťanskodemokratická únia (CDU) dosiahla svoj vôbec najhorší výsledok.

V súvislosti so žiadosťou o Merkelovej reakciu jej hovorca Steffen Seibert v stredu v Berlíne povedal, že všetko prebieha v súlade s ústavou a desaťročia trvajúcou demokratickou praxou.

Gratulácia Scholzovi

Seibert uviedol, že Angela Merkelová už v pondelok zagratulovala k volebnému úspechu v parlamentných voľbách vicekancelárovi Olafovi Scholzovi zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD).

Nedeľňajšie voľby do Spolkového snemu (Bundestagu) vyhrali sociálni demokrati z SPD, ktorí získali 25,7 percenta hlasov voličov.

Konzervatívna únia CDU a spolu so svojou sesterskou bavorskou Kresťanskosociálnou úniou (CSU) dosiahla s 24,1 percentami svoj historicky najhorší výsledok. Na treťom mieste skončili Zelení so 14,8 percentami hlasov.

V pracovnom nasadení až do výmeny vlády

Merkelová i jej odchádzajúci kabinet si podľa jeho slov naďalej plnia svoje pracovné povinnosti, píše agentúra DPA.

"Spolková kancelárka, ministri a ministerky vykonávajú svoju prácu, pokiaľ ich nevymení nová vláda," uviedol Seibert.

Dodal, že Nemecko má v každom okamihu funkčnú vládu schopnú konať, a to bude platiť aj vtedy, keď sa z nej po ustanovení novozvoleného Spolkového snemu stane už len vláda dosluhujúca.

V pláne sú aj zahraničné cesty

Do nástupu nového vládneho kabinetu má končiaca vláda zložená z veľkej koalície CDU/CSU a sociálnych demokratov (SPD) podľa Seibertových slov pred sebou ešte viacero dôležitých úloh.

Patrí medzi ne napríklad presadenie pomoci pre ľudí v oblastiach postihnutých júlovými záplavami či boj proti pandémii COVID-19.

"Kancelárka bude udržiavať zahraničné vzťahy aj prostredníctvom zahraničných ciest, stretnutí a rozhovorov s prezidentmi a premiérmi iných krajín," zdôraznil jej hovorca.

Funkčné obdobie spolkového kancelára Nemecka a jeho ministrov sa podľa ústavy automaticky končí prvým zasadnutím novozvoleného Spolkového snemu (Bundestagu). To je predbežne naplánované na 26. októbra. Až do zostavenia novej vlády však musí aktuálny kabinet zostať naďalej v úrade, ak o to požiada prezident.