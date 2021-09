Alternatívnu Nobelovu cenu dostali traja aktivisti a jedna organizácia

JUST ANNOUNCED: The 2021 #RightLivelihood Laureates are:🇨🇲 Marthe Wandou🇷🇺 Vladimir Slivyak🇨🇦 Freda Huson🇮🇳 Legal Initiative for Forest and EnvironmentJoin us to celebrate these courageous change-makers ➡️ https://t.co/yJMAj7LQ6y