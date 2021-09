Švédska polícia pracuje pri výbuchu v bytovke s verziou úmyslu

Pri výbuchu utrpelo zranenia do 20 ľudí a stovky ďalších preň museli evakuovať.

28. sep 2021 o 15:52 SITA

HELSINKI. Švédska polícia má podozrenie, že explóziu v bytovom dome vo švédskom Göteborgu spôsobilo výbušné zariadenie.

Hovorca polície Thomas Fuxborg povedal vysielateľovi TV4, že príčinu explózie zatiaľ nepoznajú, no vyšetrovatelia si myslia, že by to mohlo byť v dôsledku cudzieho zavinenia, a vyšetrujú, či niekto z obyvateľov nebol cieľom útoku.

„Máme podozrenie, že niekto mohol umiestniť niečo, čo explodovalo. Tak nám povedali, keď sa spustil poplach,“ vyjadril sa Fuxborg.

Pri výbuchu utrpelo zranenia do 20 ľudí a stovky ďalších preň museli evakuovať. Hovorkyňa univerzitnej nemocnice Sahlgrenska Ingrid Frederiksson uviedla, že tam prijali 16 ľudí. Tri ženy a muža - päťdesiatnika tam liečia s vážnymi zraneniami.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/ju-GLuKKVaM

Explózia otriasla budovou vo štvrti Annedal v centre mesta krátko pred 5:00. Oheň sa rozšíril do niekoľkých bytov a ešte o 9:00 ho hasili miestni požiarnici. Jon Pile z göteborskej záchrannej služby počas tlačovej konferencie uviedol, že výbuch zrejme nastal vo vnútornom dvore budovy a zničil tamojšiu bránu.

Svedkovia incidentu sa pre miestne médiá vyjadrili, že videli ako ľudia v zmätku viseli z balkónov alebo z nich šplhali dole.