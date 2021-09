Sanofi zastavila vývoj svojej vakcíny proti covidu

Sanofi však pokračuje v testoch svojej ďalšej vakcíny založenej na rekombinantnom proteíne.

28. sep 2021 o 11:07 TASR

PARÍŽ. Francúzska farmaceutická spoločnosť Sanofi sa rozhodla zastaviť vývoj svojej očkovacej mRNA vakcíny proti koronavírusu. Oznámila to v utorok s tým, že vedenie firmy usúdilo, že by na trh prišla príliš neskoro.

Klinické testy

Sanofi však súčasne pokračuje v klinických testoch svojej ďalšej vakcíny proti koronavírusu založenej na rekombinantnom proteíne a vyvinutej v spolupráci s britskou farmaceutickou spoločnosťou GSK. Výsledky tretej fázy skúšok tejto očkovacej látky sa očakávajú do konca roku 2021.

Ako v utorok informovala agentúra AFP, prvá zmienená vakcína vyvíjaná spoločnosťou Sanofi nepôjde do tretej fázy testovania napriek pozitívnym priebežným výsledkom zaznamenaných v prvej a druhej etape jej testovania. Tretia fáza je poslednou pred uvedením akéhokoľvek lieku na trh.

Na vývoji tejto vakcíny spolupracovala spoločnosť Sanofi s firmou Translate Bio. Ich spolupráca sa začala v marci roku 2020 a začiatkom augusta dokonca túto americkú biotechnologickú spoločnosť kúpila za približne 2,7 miliardy eur.

Spoločnosť Sanofi uviedla, že počiatočné výsledky produktu na báze technológie mRNA ukázali, že dva týždne po podaní druhej dávky sa protilátky vytvorili u 91 až 100 percent účastníkov testovania. Neboli pozorované žiadne vedľajšie účinky a tolerancia vakcíny bola porovnateľná s inými mRNA vakcínami vyvinutými spoločnosťami Pfizer-BioNTech či Moderna.

Príliš neskoro

Imunitná odpoveď na mRNA vakcínu od Sanofi je "silná", povedal agentúre AFP viceprezident divízie vakcín v spoločnosti Sanofi Thomas Triomphe.

Spoločnosť Sanofi v súvislosti so zastavením testovania svojej vakcíny argumentovala, že ak by v ňom aj pokračovala, nový produkt by sa dostal na trh príliš neskoro a v situácii, keď má byť do konca roka vyrobených celkovo 12 miliárd dávok očkovacích látok proti ochoreniu covid.

Thomas Triomphe vysvetlil, že pre ochranu verejného zdravia nateraz nie je "potrebné vytvárať nové mRNA vakcíny proti chorobe COVID-19, ale vybaviť Francúzsko a Európu arzenálom mRNA vakcín na ďalšiu pandémiu, na nové patológie".

Nemecká spoločnosť BioNTech, ktorá vyvinula vakcínu proti koronavírusu spoločne s americkým gigantom Pfizer, v júli oznámila, že chce začať testovať vakcínu proti malárii vyrobenú na báze technológie mRNA.