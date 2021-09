Söder ani Laschet si údajne nenárokujú zostavovať novú vládu

Únia CDU/CSU skončila na druhom mieste.

27. sep 2021 o 14:00 TASR

MNÍCHOV. Po tesnej prehre únie CDU/CSU v nedeľňajších parlamentných voľbách v Nemecku si konzervatívci nemôžu uplatňovať naliehavý nárok na vytvorenie novej vlády, vyhlásil šéf bavorskej CSU Markus Söder.

Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na účastníkov pondelňajšieho zasadnutia vedenia strany.

Laschet sa musí snažiť o koalíciu

Únia CDU/CSU skončila na druhom, a nie na prvom mieste, z čoho nevyplýva nárok na zostavovanie vlády – ale len ponuka na rokovania, uviedol Söder.

Zdôraznil, že tieto prípadné rozhovory so Zelenými a Slobodnou demokratickou stranou (FDP) nebudú predstavovať "podlizovanie sa za každú cenu".

Podľa informácií denníka Die Welt aj samotný šéf CDU Armin Laschet vyvrátil na zasadnutí predsedníctva strany dojem, že by počas volebnej noci sformuloval "nárok na vládnutie" pre úniu.

V nedeľu večer však vyhlásil: "Urobíme všetko, čo môžeme, aby sme vytvorili vládu na čele s úniou (CDU/CSU)."

Politický analytik Manuel Müller z berlínskeho Inštitútu pre európsku politiku (IEP) pre TASR povedal, že skutočnosť, že Laschet avizoval, že jeho strana nepôjde dobrovoľne do opozície, ale pokúsi sa zostaviť vládu, má i vnútropolitické dôvody.

"Ak by CDU/CSU už teraz oznámila, že odchádza do opozície, musel by Armin Laschet zjavne odstúpiť z postu šéfa strany. Aby si udržal podporu CDU, musí sa preto usilovať – minimálne navonok – o vytvorenie koalície s FDP a Zelenými," priblížil.

Na zasadnutí CSU došlo ku kritike CDU

Generálny tajomník CSU Markus Blume predtým pre rozhlas Bayerischer Rundfunk povedal, že "obyvateľstvo má veľké očakávania, že urobíme všetko pre to, aby aj v Nemecku bola občianska vláda".

Na zasadnutí CSU došlo podľa slov účastníkov rokovaní ku kritike CDU a kurzu strany. Nemecký europoslanec Manfred Weber spomenul údajne trpký výsledok únie a poznamenal, že ak by bol kandidátom únie na kancelára Söder, boli by dosiahli omnoho lepšie výsledky.

Vo voľbách do Spolkového snemu sa na prvom mieste umiestnila Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), ktorá získala 25,7 percenta hlasov, zatiaľ čo za blok CDU/CSU podporilo 24,1 percenta voličov.

CSU dosiahla pritom vôbec najhoršie výsledky na krajinskej i spolkovej úrovni. Podľa slov kandidáta na post kancelára z SPD Olafa Scholza by sa mali strany konzervatívnej únie presunúť do opozície.